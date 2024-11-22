Возмущение жителей после трагических ДТП на одной из улиц Вильнюса: власти экономят за счет человеческих жизней

18 ноября вечером на ул. С.Баторо около остановки :Пучкоряй: автомобиль Kia Ceed сбол двоих мужчин, один из них скончался на месте. 19 ноября Департамент полиции сообщил, что погиб мужчина 1959 г.р., переходивший дорогу в неположенном месте.
О ДТП сообщили в социальных сетях. Под информацией жители стали оставлять свои комментарии, одни высказывались в поддержку пешеходов, другие – водителей.
„Пусть носят жилеты, будут живы и здоровы, бегают как обезьяны в джунглях и думают, что все их видят“, – писал один водитель.
„4 дня подряд ехал там на скорости 50 км/ч. Все видно. В том месте постоянно обгоняют, никто на 50 км/ч там обычно не ездит. У нас много водителей-идиотов. 80% от всех, кто ездит по той дороге“, – заметил другой.
Полиция отмечает, что ДТП происходят не в одном месте, а их причина обычно – безответственное поведение пешеходов.
„В этом году на ул. С.Батора было зафиксировано 3 ДТП, в которых пострадали люди, все они связаны с пешеходами. Один пешеход пострадал, когда его не пропустила поворачивавшая направо машина. В другом случае пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте и его насмерть сбил автомобиль, а 18 ноября один пешеход погиб, а второй получил травмы.
Все ДТП произошли в разных местах. Погибший в 2023 г. тоже вышел на проезжу часть в неположенном месте. Основная причина ДТП - безответственное поведение пешеходов“, – сказала представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
Большинство пользователей уверяли, что ситуацию изменил бы подземный переход или пешеходный виадук. Обычный переход не всегда защищает пешеходов. В четверг на прошлой неделе на ул. С.Батора водитель микроавтобуса сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался.
Люди напоминают, что рядом с этой улицей есть много интересных объектов, куда люди приезжают не только на машинах, но и на общественном транспорте, а пешеходные переходы, которые были раньше около остановок, сейчас упразднены.
„Я живу в Новой Вильне, часто езжу по ул. С.Баторо. После реконструкции дороги у меня возник вопрос - почему упразднили два пешеходных перехода: один около остановки „Пучкоряй“, а другой „Атоданга“.
Самый высокий в Литве Пучкоряйский разлом, городище, поместье, Бельмонтас, дом президента. Все эти места посещают жители Литвы, гости города, туристы. С обеих сторон дороги есть остановки, а как до них добраться? Практика показала, что около остановки С.Баторо пешеходный переход жизнь людям не сохранит, но там хотя бы наказание за убийство будет более серьезным, чем в случае ДТП, когда гибнет пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте“, – писал один из читателей Delfi.
Около остановки „Пучкоряй“ в феврале этого года женщина на Mitsubishi Colt сбила мужчину, который вышел на дорогу.
Водители заметили, что в этом месте опущены металлические ограждения, а на зеленом островке есть мощеная дорожка, которая так и манит пешеходов. А движение на дороге интенсивное, кроме того, на большей части улицы разрешена скорость 70 км/ч.
Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что это место для перехода дороги, только оно не отмечено, поэтому не дает права первенства.
„Около остановки „Пучкоряй“ есть не отмеченный переход. По действующим законам, он не отмечен знаком „Пешеходный переход“ и горизонтальной разметкой, но приспособлен для перехода дороги. Такой переход не дает пешеходам права первенства, они перед тем, как начать движение, должны убедиться, что это безопасно“, – сказано в комментарии.
О таком переходе водителей предупреждает знак „Пешеходы“, оборудовано дополнительное освещение. По данным муниципалитета, на этой улице ПДД нарушают и пешеходы, и водители: превышают скорость, не сбавляют ее перед переходом, пешеходы выходят на дорогу в неположенных местах или не убедившись в безопасности таких действий.
Грубинскас заметил, что на этой дороге планируется установить посты контроля скорости, а полицию просят больше внимания уделять этой улице.
Однако полицейские, как и водители считают, что безопасность обеспечит, к примеру, виадук или подземный переход.
„Установка светофора тоже могла бы улучшить ситуацию“, – считает полиция.
Полицейские отмечают, что виновники 60–70% ДТП - пешеходы, иногда ДТП происходят по невнимательности водителей