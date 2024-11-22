Возмущение жителей после трагических ДТП на одной из улиц Вильнюса: власти экономят за счет человеческих жизней

„4 дня подряд ехал там на скорости 50 км/ч. Все видно. В том месте постоянно обгоняют, никто на 50 км/ч там обычно не ездит. У нас много водителей-идиотов. 80% от всех, кто ездит по той дороге“, – заметил другой.

„Пусть носят жилеты, будут живы и здоровы, бегают как обезьяны в джунглях и думают, что все их видят“, – писал один водитель.

18 ноября вечером на ул. С.Баторо около остановки :Пучкоряй: автомобиль Kia Ceed сбол двоих мужчин, один из них скончался на месте. 19 ноября Департамент полиции сообщил, что погиб мужчина 1959 г.р., переходивший дорогу в неположенном месте.

Большинство пользователей уверяли, что ситуацию изменил бы подземный переход или пешеходный виадук. Обычный переход не всегда защищает пешеходов. В четверг на прошлой неделе на ул. С.Батора водитель микроавтобуса сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался.

Все ДТП произошли в разных местах. Погибший в 2023 г. тоже вышел на проезжу часть в неположенном месте. Основная причина ДТП - безответственное поведение пешеходов“, – сказала представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

„В этом году на ул. С.Батора было зафиксировано 3 ДТП, в которых пострадали люди, все они связаны с пешеходами. Один пешеход пострадал, когда его не пропустила поворачивавшая направо машина. В другом случае пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте и его насмерть сбил автомобиль, а 18 ноября один пешеход погиб, а второй получил травмы.

Люди напоминают, что рядом с этой улицей есть много интересных объектов, куда люди приезжают не только на машинах, но и на общественном транспорте, а пешеходные переходы, которые были раньше около остановок, сейчас упразднены.

„Я живу в Новой Вильне, часто езжу по ул. С.Баторо. После реконструкции дороги у меня возник вопрос - почему упразднили два пешеходных перехода: один около остановки „Пучкоряй“, а другой „Атоданга“.