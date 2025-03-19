Возмущение вильнюсцев не услышано: к вопросу 30-минутных билетов возвращаться не планируют

В начале марта муниципалитет утвердил новые цены на проезд в общественном транспорте, которые вступят в силу с 1 июля.
Ждут следующие цены: одноразовый 60-минутный билет будет стоить 1,25 евро (сейчас 0,9 евро). Дневной билет будет стоить 7,50 евро (сейчас 5 евро), 3-дневный – 13,50 евро (8 евро), месячный – 38 евро (29 евро), 3-месячный – 110 евро (81 евро), годовой – 405 евро (сейчас 310 евро).
Однако больше всего возмущения вызвало решение отказаться от 30-минутного билета. Муниципалитет утверждает, что пассажиры ездят на транспорте дольше получаса.
Часть жителей с этим не согласна – в социальных сетях одна пассажирка делилась информацией, что ездит в транспорте ездит не больше 7 минут, это две остановки.
В 2023 году в отчете Judu сказано, что во время утреннего/вечернего пика средняя продолжительность поездки составляла:
в 2021 г. – 30 минут.
в 2022 г. – 25 минут.
в 2023 г. – 26 минут.
Отчет за 2024 г. не был предоставлен.
Однако Вильнюсский муниципалитет в комментарии Delfi указал, что в годовом отчете Judu за 2023 год реальная продолжительность поездки не отражается.
Проведенный весной и осенью 2024 года опрос показал, что 2/3 вильнюсцев ездит на общественном транспорте больше 30 минут.
„Это было исследование, в котором участвовали 2800 вильнюсцев“, – сказано в комментарии.
По данным муниципалитета, исследование показало, что 56,86% пассажиров ездит в транспорте 30–60 минут, 9,75% – больше 60 минут. Вместе эта часть составляет 66,61%. Остальные ездят до 30 минут.
Жители в социальных сетях интересовались, не лучше ли тогда накапливать неиспользованные минуты.
Delfi спрашивал у директора администрации муниципалитета Адомаса Бужинскаса, как он оценивает такое предложение.
„Технически при нынешних технологиях можно считать и минуты, и двухминутные билеты, но в мире так система общественного транспорта не действует. Кроме Варшавы, я не знаю таких городов, где были бы билеты, которые считают минутами. Чаще всего покупаешь одноразовый билет, а если город большой, еще есть пригороды, загородные зоны.
Что мы сделали – сказали, что ориентируемся не на время, а на одноразовый билет. Неважно, сколько остановок ты едешь, 3 или 10, платишь одну цену“, – сказал Бужинскас.
По его словам, прежняя ценовая политика не мотивировала людей покупать месячные билеты, поскольку, чтобы он окупился надо было ездить 50 раз. Поэтому к 30-минутному билету можно будет вернуться позже, но не в ближайшем будущем.
„Сама система и ценовая политика была плохая. Когда город улучшит систему общественного транспорта, появится возможность вернуть порядок, при котором меньше платят те, кто ездит немного, тогда можно будет перейти к политике оплаты по зонам, как в других столицах Европы“, – сказал он.
По такой системе в Европе жители пригородов платят больше, поскольку во время поездки проезжают больше зон, а самые дешевые билеты в центральной части города.
Член горсовета Александрас Нямунайтис критиковал такие рассуждения Бужинскаса.
„Очень противоречивая информация, поскольку членам горсовета говорят, что проезд дорожает потому, что покупают новые транспортные средства.
Мне кажется нечестным повышать цены за ту услугу, которая станет лучше через несколько лет. Новые автобусы мы получим только в конце 2026 года.
Другой момент – я обращался к представителю правительства в Вильнюсе, который контролирует законность принимаемых горсоветом актов - первый вопрос касался того, справедливо ли требовать платить за услугу, которой ты не пользуешься. Ведь совсем недавно сообщалось, что средняя продолжительность поездок на общественном транспорте составляет 28 минут“, – сказал Нямунайтис.