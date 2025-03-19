Возмущение вильнюсцев не услышано: к вопросу 30-минутных билетов возвращаться не планируют

Часть жителей с этим не согласна – в социальных сетях одна пассажирка делилась информацией, что ездит в транспорте ездит не больше 7 минут, это две остановки.

Однако больше всего возмущения вызвало решение отказаться от 30-минутного билета. Муниципалитет утверждает, что пассажиры ездят на транспорте дольше получаса.

Ждут следующие цены: одноразовый 60-минутный билет будет стоить 1,25 евро (сейчас 0,9 евро). Дневной билет будет стоить 7,50 евро (сейчас 5 евро), 3-дневный – 13,50 евро (8 евро), месячный – 38 евро (29 евро), 3-месячный – 110 евро (81 евро), годовой – 405 евро (сейчас 310 евро).

В начале марта муниципалитет утвердил новые цены на проезд в общественном транспорте, которые вступят в силу с 1 июля.

По данным муниципалитета, исследование показало, что 56,86% пассажиров ездит в транспорте 30–60 минут, 9,75% – больше 60 минут. Вместе эта часть составляет 66,61%. Остальные ездят до 30 минут.

Проведенный весной и осенью 2024 года опрос показал, что 2/3 вильнюсцев ездит на общественном транспорте больше 30 минут.

Однако Вильнюсский муниципалитет в комментарии Delfi указал, что в годовом отчете Judu за 2023 год реальная продолжительность поездки не отражается.

Отчет за 2024 г. не был предоставлен.

В 2023 году в отчете Judu сказано, что во время утреннего/вечернего пика средняя продолжительность поездки составляла:

Жители в социальных сетях интересовались, не лучше ли тогда накапливать неиспользованные минуты.

Delfi спрашивал у директора администрации муниципалитета Адомаса Бужинскаса, как он оценивает такое предложение.

„Технически при нынешних технологиях можно считать и минуты, и двухминутные билеты, но в мире так система общественного транспорта не действует. Кроме Варшавы, я не знаю таких городов, где были бы билеты, которые считают минутами. Чаще всего покупаешь одноразовый билет, а если город большой, еще есть пригороды, загородные зоны.