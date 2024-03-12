Возможность проектировать более частые съезды с дорог

Согласно правилам, если невозможно соблюсти минимальное расстояние в 150 метров между въездами или съездами на правых поворотах на улицах категории В, то это расстояние может быть сокращено до 100 метров на основании обоснования проектировщиком того, что это не окажет негативного влияния на безопасность движения.
Требования по сокращению расстояния не применяются в тех случаях, когда возможно обеспечить правоповоротные въезды и съезды с улиц более низкой категории или обеспечить доступ с помощью установленных или запланированных дорожных сервитутов или других средств.
Улицы категории B - это главные улицы, используемые для обеспечения связи между городскими функциональными зонами, районами, центрами, основными транспортными станциями и пригородными дорогами.