Возможно, придется убирать посты контроля скорости в городах Литвы

Об этом Сабатаускас сказал 5 мая, когда обсуждались поправки к закону о Безопасном движении по автомобильным дорогам, которые во второй половине апреля одобрил парламент.

„Мало того, во время обсуждения поправок появилась установка, что посты контроля скорости можно устанавливать только на дорогах государственного значения. Значит, на улицах городов нельзя будет использовать ПКС, а их сейчас 74. Их придется демонтировать“, – сказал Сабатаускас.

Он предлагал указать в поправках, что ПКС можно устанавливать на дорогах, но этот вариант депутаты отклонили.

По словам политика, осталась формулировка про дороги государственного значения.