2025.05.06 07:03

Возможно, придется убирать посты контроля скорости в городах Литвы

 
ru.DELFI.lt
Greičio matuokliai
Greičio matuokliai
ФОТО: Delfi nuotr.

Если парламент одобрит поправки к закону о постах контроля скорости (ПКС), то эти радары придется убрать в городах. Об этом сказал глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Юлюс Сабатаускас, пишет портал madeinvilnius.lt со ссылкой на агентство BNS

Об этом Сабатаускас сказал 5 мая, когда обсуждались поправки к закону о Безопасном движении по автомобильным дорогам, которые во второй половине апреля одобрил парламент.

„Мало того, во время обсуждения поправок появилась установка, что посты контроля скорости можно устанавливать только на дорогах государственного значения. Значит, на улицах городов нельзя будет использовать ПКС, а их сейчас 74. Их придется демонтировать“, – сказал Сабатаускас.

Он предлагал указать в поправках, что ПКС можно устанавливать на дорогах, но этот вариант депутаты отклонили.

По словам политика, осталась формулировка про дороги государственного значения.

Он критиковал проект за то, что он регулирует не только то, где могут стоять ПКС, но и их количество на конкретных дорогах, без учета того, что это оборудование облегчает организацию работы полиции.

„Не учитывается тот факт, что благодаря ПКС, полиция может заниматься другими важными делами, например, пресекать преступления“, – сказал Сабатаускас.

Напомним, что в поправках указано, что на одной дороге не может быть больше 3 участков протяженностью не больше 10 км, на которых устанавливают ПК, измеряющие среднюю скорость и не больше 5 ПКС мгновенного действия на одной стороне дороги. Перед всеми ПКС должны стоять знаки.

В апреле депутаты одобрили эти предложения в первом чтении.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас 5 мая сказал журналистам, что в Литве слишком много ПКС, и стоят они не там, где фиксируется больше всего ДТП.

Министр транспорта Эугениюс Сабутис ранее говорил, что расширять сеть ПКС в Литве необязательно и рассуждал на тему, нужны ли они вообще. По мнению министра, ПКС нужны для превенции, а не как средство наказания.

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