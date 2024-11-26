Возле Сейма состоялся митинг сотрудников пенитенциарной системы: требуют повышения зарплат

Акция протеста во вторник началась с шествия – работники тюрем, собравшиеся перед зданием Министерства юстиции, прошли по проспекту Гедиминаса в цепях и наручниках. Возглавил шествие их коллега, переодетый заключенным. Таким образом, работники пытались показать, что в последнее время в тюрьмах существует угроза того, что из-за плохого микроклимата и нехватки сотрудников контроль над системой может перейти в руки заключенных.
После шествия группа из примерно 50 сотрудников, держа плакаты с надписями - „Мы требуем достойной заработной платы“, „Освободите сотрудников из оков“, организовала митинг на площади Независимости возле Сейма, который они назвали „Офицеры, скованные системой“.
Как сообщил агентству Elta Кястутис Паулюкас, председатель Профсоюза учреждений предварительного расследования (ПСУПР), организовавшего акцию протеста, цель мероприятия – обратиться к властям, к новому правительству, а также привлечь внимание к ухудшению микроклимата в местах лишения свободы, к якобы фабрикуемым против сотрудников делам и низким зарплатам.
„Заработная плата, плохой микроклимат в местах лишения свободы – вот основные проблемы. Также необходимо начать чистку от тех сотрудников, которые играли нашими офицерами, младшими специалистами, а сегодня занимают определенные должности. Фабрикуются дела против наших коллег, их фабриковали из ничего. Мы ходим сказать, что они должны достойно положить заявления об уходе с работы и уйти. Мы не говорим о необходимости начала предварительного расследования, мы просим их достойно уйти из системы“, – заявил К. Паулюкас.
Глава профсоюза отметил, что зарплаты работников тюрем позорно низкие.
„Если минимум приближается к 1000 евро, то пришедший сегодня в систему молодой сотрудник получает 900 евро. Есть сотрудники, которые получают 1000–1100 евро, при этом проработавшие в системе по 10–15 лет“, – описал ситуацию К. Паулюкас.
К акции протеста присоединилась Литовская федерация сотрудников правоохранительных органов. По словам К. Паулюкаса, в мероприятии также приняли участие сотрудники Службы общественной безопасности, полицейские.
Глава ПСУПР не скрывал, что организованный во вторник протест является предупредительным митингом. По словам К. Паулюкаса, если власти не прислушаются к их предупреждениям, в следующем году будет запланирована еще одна акция протеста.
„В феврале или марте следующего года может состояться еще один митинг. Конечно, все зависит от будущего министра юстиции. (...) Нынешнему новому главе Департамента тюрем, который лично ни к чему не причастен, придется зализывать последствия прошлого и решать проблемы“, – заявил К. Паулюкас.