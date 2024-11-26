Возле Сейма состоялся митинг сотрудников пенитенциарной системы: требуют повышения зарплат

„Заработная плата, плохой микроклимат в местах лишения свободы – вот основные проблемы. Также необходимо начать чистку от тех сотрудников, которые играли нашими офицерами, младшими специалистами, а сегодня занимают определенные должности. Фабрикуются дела против наших коллег, их фабриковали из ничего. Мы ходим сказать, что они должны достойно положить заявления об уходе с работы и уйти. Мы не говорим о необходимости начала предварительного расследования, мы просим их достойно уйти из системы“, – заявил К. Паулюкас.