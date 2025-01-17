2025.01.17 14:52

„Воздушная навигация“: за 2024 год количество сообщений о сбоях GPS выросло в 6 раз

 
ru.DELFI.lt
ELTA
"Oro navigacija"
"Oro navigacija"
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Количество переданных экипажами сообщений о сбоях в работе GPS в период 2023– 2024 годов выросло более чем в 6 раз, говорит руководитель отдела операционной деятельности компании „Воздушная навигация“ Томас Монтвила.

По его словам, в последнем квартале 2023 году было зафиксировано 124 сообщения, а в последнем квартале 2024 года – более 800, а в начале текущего года – уже 234.

„В последнее время мы ведем запись, и важно отметить, что чаще фиксируем сбои сигнала GPS. По сравнению с 2024 годом и 2023, получаем в 6 раз больше сообщений от экипажей. Это в последнем квартале 2023 года у нас было 124 сообщения. Вроде, в последний квартал 2024 года у нас более 800 сообщений. За один лишь период с 1 по 17 января мы фиксируем около 234 сообщений о сбоях сигнала GPS“, – сообщил журналистам в пятницу Монтвила.

По словам представителя „Воздушной навигации“, подобные сбои могут быть вызваны множеством причин, в том числе деятельностью третьих лиц. Но он подчеркнул, что утверждения о том, что третьи лица создают помехи GPS, были бы спекулятивными.

„Мы не исключаем деятельность третьих лиц, но и не будем спекулировать. Мы получили сообщение, что произошел сбой, но чем он вызван и конкретно вызван, сказать не можем“, – пояснил он.

В четверг вечером самолет Ryanair, вылетевший из Лондона, не приземлился в Вильнюсе. Самолет был направлен в Варшаву, но в 23.47 час. он успешно приземлился в столичном аэропорту.

По данным Литовского аэропорта, самолет Boeing 737 MAX 8-200, вылетевший из лондонского аэропорта Лутон, должен был приземлиться в столице Литвы в 18.50 час. по местному времени.

По словам Монтвилы, самолет не приземлился в Вильнюсе из-за проблем со связью GPS.

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