„Воздушная навигация“: за 2024 год количество сообщений о сбоях GPS выросло в 6 раз

По его словам, в последнем квартале 2023 году было зафиксировано 124 сообщения, а в последнем квартале 2024 года – более 800, а в начале текущего года – уже 234.

„В последнее время мы ведем запись, и важно отметить, что чаще фиксируем сбои сигнала GPS. По сравнению с 2024 годом и 2023, получаем в 6 раз больше сообщений от экипажей. Это в последнем квартале 2023 года у нас было 124 сообщения. Вроде, в последний квартал 2024 года у нас более 800 сообщений. За один лишь период с 1 по 17 января мы фиксируем около 234 сообщений о сбоях сигнала GPS“, – сообщил журналистам в пятницу Монтвила.