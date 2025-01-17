„Воздушная навигация“: за 2024 год количество сообщений о сбоях GPS выросло в 6 раз

По его словам, в последнем квартале 2023 году было зафиксировано 124 сообщения, а в последнем квартале 2024 года – более 800, а в начале текущего года – уже 234.
„В последнее время мы ведем запись, и важно отметить, что чаще фиксируем сбои сигнала GPS. По сравнению с 2024 годом и 2023, получаем в 6 раз больше сообщений от экипажей. Это в последнем квартале 2023 года у нас было 124 сообщения. Вроде, в последний квартал 2024 года у нас более 800 сообщений. За один лишь период с 1 по 17 января мы фиксируем около 234 сообщений о сбоях сигнала GPS“, – сообщил журналистам в пятницу Монтвила.
По словам представителя „Воздушной навигации“, подобные сбои могут быть вызваны множеством причин, в том числе деятельностью третьих лиц. Но он подчеркнул, что утверждения о том, что третьи лица создают помехи GPS, были бы спекулятивными.
„Мы не исключаем деятельность третьих лиц, но и не будем спекулировать. Мы получили сообщение, что произошел сбой, но чем он вызван и конкретно вызван, сказать не можем“, – пояснил он.
В четверг вечером самолет Ryanair, вылетевший из Лондона, не приземлился в Вильнюсе. Самолет был направлен в Варшаву, но в 23.47 час. он успешно приземлился в столичном аэропорту.
По данным Литовского аэропорта, самолет Boeing 737 MAX 8-200, вылетевший из лондонского аэропорта Лутон, должен был приземлиться в столице Литвы в 18.50 час. по местному времени.
По словам Монтвилы, самолет не приземлился в Вильнюсе из-за проблем со связью GPS.