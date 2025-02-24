„Вот как выглядит „русский мир“: в Каунасе – редкие трофеи

Каунасцы и гости города могут ознакомиться с реалиями войны в Украине. Выставка военных трофеев будет открыта 6 недель.

„Вот как выглядит „русский мир“, – сказал Delfi основатель и глава организации Blue/Yellow Йонас Оманас.

Он сказал, что подобную выставку в Литве открывают впервые, часть экспонатов уже демонстрировали во Франции, часть трофеев передала организация Blue/Yellow.

В числе наиболее интересных экспонатов – погоны российских военных, простреленные бронежилеты и документы. В числе отличительных знаков – эмблемы наемников Wagner, опознавательные знаки „кадыровцев“, флаг Северной Кореи.