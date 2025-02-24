2025.02.24 17:04

„Вот как выглядит „русский мир“: в Каунасе – редкие трофеи

 
Нериюс Повилайтис
ru.DELFI.lt
Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta rusiškų karo trofėjų paroda
Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta rusiškų karo trofėjų paroda
ФОТО: Nerijus Povilaitis | Delfi

Каунасский Военный музей имени Витаутаса Великого по случаю третьей годовщины войны в Украине представил выставку уникальных трофеев. Здесь можно увидеть массу экспонатов из Украины: часть российского оружия, униформы, мины, средства связи, документы. Есть и очень редкие трофеи – флаг воинов Северной Кореи и выданные им рубашки с символикой СССР.

Каунасцы и гости города могут ознакомиться с реалиями войны в Украине. Выставка военных трофеев будет открыта 6 недель.

„Вот как выглядит „русский мир“, – сказал Delfi основатель и глава организации Blue/Yellow Йонас Оманас.

Он сказал, что подобную выставку в Литве открывают впервые, часть экспонатов уже демонстрировали во Франции, часть трофеев передала организация Blue/Yellow.

В числе наиболее интересных экспонатов – погоны российских военных, простреленные бронежилеты и документы. В числе отличительных знаков – эмблемы наемников Wagner, опознавательные знаки „кадыровцев“, флаг Северной Кореи.

По словам Оманаса, часть трофеев привезли с мест самых крупных боев в Украине. Отличительные знаки украинские военные обычно снимали с униформ погибших российских военных.

В музее можно увидеть части ракет и дроны, которыми каждый день бомбят украинские города. Здесь есть и письма российских школьников, написанные российским военным, чайник, балалайка, губная гармоника, бутылка водки и сигареты „Новороссия“.

Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta rusiškų karo trofėjų paroda

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