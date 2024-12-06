2024.12.06 13:10

Восточное христианство в Литве: одна история, разные прочтения – лекция в усадьбе Маркучяй

 
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Markučių dvaro muziejus
Markučių dvaro muziejus
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

Хотите узнать, как зарождались в Литве религиозные сообщества и чем они отличаются? Приходите на лекцию "Восточное христианство в Литве: одна история, разные прочтения".

Лекция для всех, кто интересуется историей религии

Миссия Православной Церкви появилась ещё в начале II тысячелетия. Сегодня в стране действуют четыре религиозные организации, относящие себя к этой традиции:

  • Виленско-Литовская епархия Русской Православной Церкви (с 1839 г.),

  • Патриарший Экзархат Литвы Православной Церкви Константинопольского Патриархата (с 2023 г.),

  • Древлеправославная Поморская Церковь Литвы (с 1922 г.).

  • Украинская Греко-Католическая Церковь (с 1989 г.)

На лекции вы узнаете:

Как возникли в Литве эти религиозные сообщества? Чем они отличаются между собой? Что они сами говорят о своей истории?

Лектор

Гинтарас Юргис Сунгайла

Лекцию проведёт Гинтарас Юргис Сунгайла – священник Православной Церкви Константинопольского Патриархата, доктор философских наук, богослов и религиовед, автор книги "Православные христиане и война в Украине".

Когда:

7 декабря, 12:00

Где:

Музей-усадьба Маркучяй (Subačiaus g. 124, Vilnius).

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