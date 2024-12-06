Восточное христианство в Литве: одна история, разные прочтения – лекция в усадьбе Маркучяй

Лекция для всех, кто интересуется историей религии
Миссия Православной Церкви появилась ещё в начале II тысячелетия. Сегодня в стране действуют четыре религиозные организации, относящие себя к этой традиции:
Виленско-Литовская епархия Русской Православной Церкви (с 1839 г.),
Патриарший Экзархат Литвы Православной Церкви Константинопольского Патриархата (с 2023 г.),
Древлеправославная Поморская Церковь Литвы (с 1922 г.).
Украинская Греко-Католическая Церковь (с 1989 г.)
На лекции вы узнаете:
Как возникли в Литве эти религиозные сообщества? Чем они отличаются между собой? Что они сами говорят о своей истории?
Лектор
Лекцию проведёт Гинтарас Юргис Сунгайла – священник Православной Церкви Константинопольского Патриархата, доктор философских наук, богослов и религиовед, автор книги "Православные христиане и война в Украине".
Когда:
7 декабря, 12:00
Где:
Музей-усадьба Маркучяй (Subačiaus g. 124, Vilnius).