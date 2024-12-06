Восточное христианство в Литве: одна история, разные прочтения – лекция в усадьбе Маркучяй

Лекция для всех, кто интересуется историей религии

Миссия Православной Церкви появилась ещё в начале II тысячелетия. Сегодня в стране действуют четыре религиозные организации, относящие себя к этой традиции:

Виленско-Литовская епархия Русской Православной Церкви (с 1839 г.),

Патриарший Экзархат Литвы Православной Церкви Константинопольского Патриархата (с 2023 г.),

Древлеправославная Поморская Церковь Литвы (с 1922 г.).

Украинская Греко-Католическая Церковь (с 1989 г.)

На лекции вы узнаете:



Как возникли в Литве эти религиозные сообщества? Чем они отличаются между собой? Что они сами говорят о своей истории?

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