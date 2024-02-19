Воскресный день клайпедчане провели у моря

"В 13 ч. мы ехали домой Из Мелнраге II и попали в затор: поездка до центра заняла два часа, заторы – километровые. Такого количества людей мы давно уже не видели", – рассказал DELFI клайпедчанин Миндаугас, которому это не омрачило настроение.
"Мы насладились сказочными видами у моря, солнцем, чистым воздухом – что может быть лучше?", – сказал он.
Вечером клайпедчане говорили, что в такую погоду грех сидеть дома.
"Посмотрите, какой закат, какие незабываемые виды", – говорили отдыхающие у моря.
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