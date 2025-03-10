Восемь женщин обратились к властям Литвы с просьбой о помощи: не хотят становиться похитительницами детей

Комитет по правам человека рассматривает проблему: „Международные споры об опеке над детьми: какую помощь литовские мамы могут получить от литовских ведомств?“. Глава Клайпедского центра социальной и психологической помощи Даля Пуйдокене акцентировала, что это очень важный вопрос.
„На самом деле в Литве тенденция такова, что наших мам никто не защищает.
Никто не защищает не только наших женщин, но и наших детей. Это очень грустно. Мы хотим, чтобы мам услышали, ведь некоторые дети даже не могут говорить. Однако они много рассказывают в беседе со специалистами“, – сказала Пуйдокене.
По ее словам, в Литве многие женщины пострадали и остались без детей.
„У этих женщин литовское гражданство, но так случается, что они не получают помощи в Литве, а ведь страна должна защищать своих граждан. В обращении мы упоминали 8 женщин, но на самом деле в группе, которая собралась, их около 30. И это не все пострадавшие“, – сказала Пуйдокене.
Особенно беспокоит сложившаяся в Литве практика, когда суд передает ребенка в другую страну. По словам Пуйдокене, Служба по правам человека в Литве говорит о важности обеспечения интересов ребенка, но на деле все бывает иначе.
„Наилучший интерес, когда ребенка не разлучают с мамой. Когда и мама и папа остаются важными людьми в жизни ребенка, но когда бывают случаи насилия, ребенка отдавать нельзя, он становится орудием манипуляций. Это очень плохая практика“, – сказала Пуйдокене.
Она заметила, что есть доказательства дискриминации литовских матерей судами, в пользу отцов-иностранцев
„Неясно, по какой причине - потому что эти отцы занимают высокие посты? Не знаю, иногда бывают такие предположения. Суды не рассматривают факты, а иногда их даже искажают. <...>. Приходится обращаться в разные инстанции: от президента до службы усыновления“, – заметила Пуйдокене.
По ее словам, нельзя допускать, чтобы пользовались детьми, поскольку бывают случаи сексуального и иного использования.
Гражина Рагуцкая-Казале борется за своего ребенка четвертый год. Отец ребенка - иностранец, который хочет увезти ребенка из Литвы.
„Это сложное дело, сейчас не могу о нем говорить, его рассматривает суд.
Что касается общей картины, то две из 8 женщин, от имени которых написано обращение, сейчас со своими детьми сбежали, пропали без вести. Они прячутся от правоохраны, поэтому обращение подписано их близкими“, – сказала Пуйдокене.
На заседании комитета она выступала от имени Сандры Иневской-Окушко, Лауры Пуквялите, Инги Салы, Хен Нгуен, Кристины Повилайтите-Райс, Инесы Ивановой, Эвелины Шал и еще одной женщины.
По словам Рагуцкой-Казале, Сала сейчас находится с ребенком в бегах, потому что литовские суды, возможно, неправильно установили, что место жительства ее дочери - Италия. Женщина считается похитительницей своей дочери.
В деле Шал тоже есть странный вывод.
„Служба указала, что ребенок похищен у отца, проживающего в США. В свидетельстве о рождения ребенка отец даже не указан и нет данных о том, что этот человек из США является биологическим отцом ребенка. Вопрос к службе, как ребенка могли украсть у отца, если отца нет? И почему ребенка должны вернуть отцу, который по документам отцом не является?“, – вопрошала Рагуцкая-Казале.
Она рассказала и еще об одной тенденции, когда ребенка требуют вернуть в страну проживания.
„Сандра родила ребенка от гражданина Литвы в Норвегии. Все члены семьи - граждане Литвы. Сандра „похитила“ ребенка, переехав с ним в Литву. Дело о похищении было возбуждено через 5 месяцев после „похищения“.
Литовские суды постановили, что ребенка должны вернуть в Норвегию. Хен - гражданка Вьетнама - похитила своего ребенка в Норвегии и привезла в Литву. Литовские суды решили не возвращать ребенка матери на том основании, что 2-летний ребенок прижился в новом окружении“, – заметила Рагуцкая-Казале.
Сейчас вьетнамка живет в Норвегии, но не может забрать своего ребенка из Литвы.
Третья тенденция, по словам Рагуцкой-Казале - женщины становятся „похитительницами“ своих детей, потому что убегают от мужа-насильника и агрессора.
Четвертая тенденция - сложности судебных разбирательств. Часто адвокаты вместо того, чтобы помочь женщинам, действуют против их интересов.
Скуодене признала, что все перечисленные дела сложные, поэтому решить их непросто.
Она заметила, что число таких дел выросло после карантина.
Мамы просят Литву оказать им поддержку и дать возможность растить детей в безопасном окружении.