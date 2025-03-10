Восемь женщин обратились к властям Литвы с просьбой о помощи: не хотят становиться похитительницами детей

Восемь литовских женщин просят о помощи, чтобы у них не забрали детей, которых, по Гаагской конвенции, должны передать в страны, где установлено их постоянное место жительства. Женщины утверждают, что суды обычно принимают решение вернуть ребенка в страну, из которой матери с детьми пытались бежать из-за небезопасного окружения и насилия со стороны мужей. Представитель службы по правам ребенка Илма Скуодене сказала, что в соответствии с Гаагской конвенцией, есть несколько исключений, когда детей могут увезти, но в любом случае всегда лучше, когда супруги или бывшие супруги договариваются обо всем мирно.