Воры выследили семью на рынке и превратили ее отпуск в кошмар: пока люди отдыхали, их обокрали

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в холодное время года жителям надо тщательнее следить за своими домами, поскольку летом воры чаще крадут то, что находят во дворах и сараях, а осенью и зимой вламываются в дома и квартиры. За 9 месяцев этого года уже зарегистрировано 546 таких краж.
Эту тенденцию подтверждают и данные охранной компании GRIFS AG.
"Как это ни странно звучит, но воры тоже готовятся к праздникам – им нужны деньги, поэтому чаще совершают кражи со взломами", – сказал представитель компании Жидрунас Букаускас.
Чаще всего воры крадут из домов ювелирные украшения.
"Чаще всего люди хранят ювелирные украшения в ящичках, в шкафчиках и в других доступных местах. Мы рекомендуем хранить их в тщательно приделанном качественном сейфе, который практически невозможно унести и взломать. Стоит установить в сейфе датчик, который информирует о попытке взлома", – сказал Букаускас.
Полиция отмечает, что воры нередко уносят наличные.
Представитель Криминальной полиции ГКП Вильнюсского округа Юрий Скудер сказал, что наличные чаще всего крадут у тех людей, у которых, по сведениям воров, есть наличные.
Недавно полиция зафиксировала такую кражу – воры обокрали людей, работающих на одном из вильнюсских рынков, потому что были уверены в том, что у них дома есть деньги.
"Хозяева уехали в отпуск, а воры взломали дверь террасы и украли из спальни около 10 000 евро, а из темной комнаты – 3000 евро и золотые слитки, лежавшие в нижнем ящике шкафчика. Воры также повредили окно в котельной, которое стоит 1000 евро. Общий ущерб составил 60 000 евро", – рассказал полицейский.
Букаускас заметил, что такие случаи сейчас стали редкими, потому что люди перестали держать наличку дома. Поэтому воры выносят из домов компьютерную технику, смартфоны, планшеты, которые потом продают.
Нередко воры крадут из сараев и со двора разную технику – газонокосилки, велосипеды, самокаты, жаровни, а также инструменты.
Букаускас рекомендует хранить ценные вещи такого рода в помещении с надежным замком, а еще лучше, если кроме замка там будет сигнализация.
Полиция же напоминает о соблюдении элементарных правил безопасности – закрывать двери и окна в домах, гаражах.
"Казалось бы, все знают, что надо закрывать двери, но есть достаточно красноречивые примеры. Днем в Швенченском районе в дом, дверь которого была не закрыта, проникли, как подозревают, две женщины лет 50 и унесли около 100 000 евро наличными", – рассказал Скудер.
Букаускас сказал, что в последнее время жители чаще оборудуют сигнализацию, которой можно управлять с помощью смартфона. Кроме того, устанавливают видеокамеры. Кроме того, используют приложения, в которых есть кнопка вызова помощи на случай подозрения взлома.
"Правда, несмотря на то, что в наши дни существует масса разумных решений, на практике мы все еще сталкиваемся с тем, что люди, уезжая надолго, полагаются на "бытовые" решения – например, оставляют включенным свет, некоторые устанавливают таймер и включают/выключают свет в определенное время. Мы не говорим, что такие способы неэффективны, но все же призываем пользоваться более эффективными вариантами", – заметил собеседник.