2024.08.14 14:28

Ворота в Европу и жизнь на границе с Россией. "700 шагов" в Кибартай с рассказом о Сметоне, Левитане и Тургеневе

 
Олег Ерофеев
Екатерина Орлова
ru.DELFI.lt

С литовского города Кибартай начинается Литва и Европейский Союз, 200 лет назад же здесь заканчивалась Российская империя. Это небольшой населённый пункт на западе Литвы, который, пожалуй, ощутил на себе все перипетии, потрясения, перемены, разыгранные на европейской карте за последние три сотни лет. Тут родился знаменитый пейзажист Исаак Левитан, здесь же, в 1940 году, переходил литовско-германскую границу первый президент и президент межвоенной Литвы, Антанас Сметона.

Этот город пропускал вереницы поездов и множество известных личностей, которые именно через Кибартай переходили из одного мира в другой. А нашим проводником и собеседником стал Витас Каткявичюс, первый мэр Кибартай после восстановления независимости Литвы, общественный деятель и гид. Шагаем!

Сегодняшнее путешествие мы проведём с матерматической точностью, так как фактически начинаем с нулевой отметки. Здесь стартует улица Басанавичюса, открываются ворота Литвы и ЕС, проходит границы с Калининградской области — до которой буквально несколько шагов. В Кибартай самый длинный пешеходный мост, расположенный над железнодорожным полотном: отсюда открывается вид на поезда и колею, ту самую, „царскую“, что отличалась от общеевропейской. Здесь пассажиры выходили и пересаживались на другие поезда, которые уже шли в Восточную Пруссию. Говоря современным языком, этот город — транспортный хаб, через который царская Россия возила окло 10% своей продукции в Европу.

Здание гостиницы

„Здесь в 19 веке была построена огромная станция, когда прокладывалась дорога до границы царской России. В 1861 году были построены железная дорога и вокзал. Вокзал был очень красивый и большой, лучше вокзал был только в Санкт-Петербурге. Там были комнаты отдыха, и царь сюда каждый год приезжал, он тут выходил и отдыхал. Отсюда люди смотрели в Европу“, — рассказывает Витас Каткявичюс.

Мост приводится нас в город, и дальше мы осматриваем места притяжения в Кибартай. Это несколько объектов: как шутит Витас, это, во-первых, пограничники, далее — памятные доски, камень Антанаса Сметоны и „подвал“. Первая точка — это памятная доска в честь Виргилиюса Яугялиса, католического священника, который в 1973 году был арестован за распространение религиозных материалов, „Хроники ЛКЦ (Литовская католическая церковь)“ и подобные издания. Это был человек, посвятивший и, по сути, отдавший, свою жизнь за популяризации „Хроники“, за что преследовался репрессивным советским механизмом.

Далее — однак из главных достопримечательностей Кибартай, так называемая тропа Сметоны. Здесь же 4 года назад был установлен памятный камень, к которому съезжаются туристы со всей Литвы.

Памятный знак

„В 1940 году 15 июня после того, как Сметона не согласился подписаться под ультиматумом СССР, он приехал сюда, чтобы перейти границу, перейти в Германию. Ему этого с первого раза не удалось сделаить — ему просто не разрешили. Он попробовал второй раз, через речку. В этом месте и перешел границу. Поэтому сообщество наше и поставило этот камень, чтобы показать, где он пересек границу.

Он сделал правильно с личной точки зрения, потому что каждый себя бережет. И я всегда сравниваю с тем, что случилось с президентами Эстонии и Латвии. Он, как президент, был еще 4 года. И он много хороших дел совершал. И наши лоюди говорят: он убежал, оставил страну... Это верно. Но другого выхода не было. Потому что его бы заставили подписать документы, приведшие к потере Литвы, как государства. Мое личное мнение — у него не было дргого выхода“, — говорит Витас Каткявичюс.

Еще одна важная туристическая точка — подвал, который был создан по проекту немцев. Благодаря конфигурации кирпичей и строительным решениям, этот подвал выстоял и пережил многое. Когда-то тут хранились продукты, которые царская Россия экспортировала в Европу, когда-то более, чем наполовину, подвал был затоплен водой — в память об этом остались высокие черные полосы на стенах. Ныне это не только популярное место туристов, но и необычная локация для концертов.

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