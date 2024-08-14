Ворота в Европу и жизнь на границе с Россией. "700 шагов" в Кибартай с рассказом о Сметоне, Левитане и Тургеневе

„В 1940 году 15 июня после того, как Сметона не согласился подписаться под ультиматумом СССР , он приехал сюда, чтобы перейти границу, перейти в Германию. Ему этого с первого раза не удалось сделаить — ему просто не разрешили. Он попробовал второй раз, через речку. В этом месте и перешел границу. Поэтому сообщество наше и поставило этот камень, чтобы показать, где он пересек границу.

Он сделал правильно с личной точки зрения, потому что каждый себя бережет. И я всегда сравниваю с тем, что случилось с президентами Эстонии и Латвии. Он, как президент, был еще 4 года. И он много хороших дел совершал. И наши лоюди говорят: он убежал, оставил страну... Это верно. Но другого выхода не было. Потому что его бы заставили подписать документы, приведшие к потере Литвы, как государства. Мое личное мнение — у него не было дргого выхода“, — говорит Витас Каткявичюс.