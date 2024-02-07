Вопрос на десять баллов. Как сохранить школы с преподаванием на русском и улучшить в них преподавание литовского?

В интервью радиостанции Žinių radijas министр сказал, что его инициатива никак не связана с инцидентом в русскоязычной школе. Однако, общий контекст – полномасштабная война России против Украины – так или иначе их связывает. Более того, этот контекст подстегивает литовские власти активнее искать ответ на давно назревший вопрос: как сократить расходы на школы нацменьшинств и при этом сделать так, чтобы их выпускники сдавали экзамены по литовскому и на литовском не хуже своих сверстников, у которых родной литовский.

Слова министра образования Гинтаутаса Якштаса о необходимости постепенно отказаться от преподавания на русском языке прозвучали в первые числа нового года – вскоре после истории со стрельбой пневматическим оружием между учениками одной из русскоязычных школ в Вильнюсе . Местные подростки таким образом решили попугать одноклассника из числа российских мигрантов, который высказывался против российской агрессии против Украины.

Большинство литовских политиков уже успело заявить, что русскоязычные школы закрывать не стоит, но при этом необходимо улучшить интеграцию детей из школ национальных общин в литовское общество. О том, как это лучше сделать, Delfi поговорил с экспертами и родителями.

С одной стороны, в Литве все чаще можно услышать опасения, что знание русского делает молодых литовцев более уязвимыми для российской пропаганды, которая активно действует, в том числе и через массово производимый развлекательный контент. Поэтому в школах с преподаванием на литовском предлагается отказаться от изучения русского языка как иностранного (заменить его другими языками ЕС , например, испанским). А в школах национальных меньшинств настолько усилить изучение литовского, чтобы их выпускники потом не чувствовали себя изгоями в родной стране и не становились легкой мишенью пропаганды, которая умело разыгрывает карту дискриминации нацменьшинств. В нашумевшем интервью министр говорил, что государство оказывает "медвежью услугу" детям из нацменьшинств, когда финансирует преподавание таких предметов, как химия, физика, история, география не на государственном языке. Не знаешь предмет на литовском – не поступишь в литовский вуз, а, значит, путь к бесплатному высшему образованию и успешной карьере, считай, закрыт.

Кроме того, невозможно закрыть русскоязычные школы, не закрыв при этом, например, польскоязычные школы. "Либо всех, либо никого. Иначе это будет выглядеть, как дискриминация, – Алина Макарявичене, эксперт в сфере образования, руководитель проектов в PPMI, центре европейских исследований и политического анализа. – А с Польшей точно в Литве не захотят портить отношения".

С другой стороны, в нынешнем напряженном геополитическом контексте Литве вовсе не нужно создавать лишние поводы для Кремля, который и без того регулярно рассказывает о якобы цветущей русофобии в странах Балтии. И это объясняет аккуратную позицию литовских политиков разного спектра по поводу "закрытия русских школ" (тему так сформулировали журналисты, а не сам министр, который изначально говорил о литвинизации или, как говорят в Литве, литуанизации программы). Большинство из них высказались против этой идеи как таковой, сойдясь на аргументе, что русскоязычные школы в Литве помогают интегрировать детей в литовское общество, в первую очередь детей последней волны мигрантов из Беларуси, Украины и России.

После последнего заявления Якштаса от 31 января, где он подтвердил, что решение "закрыть русскоязычные школы не рассматривается", российские медиа отметили, что министр дал задний ход, но все равно, якобы, "не отказывается от позиции возглавляемого им ведомства, которую декларировал ранее: такие школы должны быть закрыты, так как там распространяются настроения нелояльности к Литве".

Прокремлевская пропаганда ожидаемо вцепилась в январскую новость о возможном закрытии "русских школ", представив происходящее в Литве таким образом, что речь идет о полном закрытии русских школ. Но немедленная негативная реакция литовских политиков не позволила пропагандистским медиа раздуть эту тему. В своих материалах они подробно пересказывали высказывания литовских политиков, как бы желая показать: мы внимательно следим за ситуацией. В то же время эти публикации стали поводом напомнить про ситуацию в Латвии и Эстонии, где процесс отказа от русскоязычных школ уже обрел конкретные очертания. Тем более, что и министр Якштас в эфире "Žinių radijas" сослался на опыт латышей и эстонцев, сказав, что Литве стоит поучиться у соседей, которые в преподавании иностранных языков в школе теперь ориентируются на языки Евросоюза .

Подобные заявления завкафедрой славистики филологического факультета Вильнюсского университета Павел Лавринец называет безответственными. Он считает, что их авторы таким образом "стремятся заработать политические очки на националистической риторике", а не найти решение дилеммы: как улучшить изучение государственного языка среди национальных меньшинств, не убивая при этом традицию мультикультурности в Литве, особенно в Вильнюсе и Клайпеде.

В реальности же, манипулируя информацией и изображая русскоязычные школы в Литве пропутинскими оазисами русской культуры, российская пропаганда ставит по удар прежде всего сами школы. На эту удочку часто клюют и литовские политики, и журналисты: не зная реальной ситуации в иноязычных школах и ни разу не побывав ни в одной из них, они называют их наследием оккупантов, "пятой колонной" или путинском гетто.

Эти слова , которые "ТАСС", главное информационное агентство России, вкладывает в уста литовского министра, в первую очередь нацелены на российскую аудиторию. Их посыл прост: русские Литвы, дескать, любят и поддерживают путинскую Россию, а литовцы хотят их за это наказать, в том числе закрыв русскоязычные школы. "В Литве по полной идет дискредитация граждан России, русских, русской культуры", – говорит в интервью пропагандистскому порталу Baltnews один из местных проводников российской повестки, рассуждая о возможности закрытия русских школ.

В 1928 году в Литве, где из всех национальных общин еврейская была самой крупной, было 144 еврейских начальных школы. Затем шли польские и немецкие школы. Русскоязычных школ в Литве на тот момент было 16, и в них училось в общей сложности 800 учеников. Одна русскоязычная гимназия была в Каунасе . В Паневежисской гимназии некоторое время действовали русскоязычные классы, в которых по большей части учились еврейские дети.

Она ссылается на подробный анализ, выпущенный в 2022 году Национальным агентством образования Литвы. В документе говорится, что в 1918-1940-х годах в Литве сформировалась широкая сеть школ национальных общин – еврейских, польских, немецких, русских, латышских и белорусских. Государство в целом поощряло учебу детей из национальных общин в литовскоязычных школах, но при этом финансировало начальные школы и частично давало деньги на гимназии и прогимназии национальных общин. В то же время детям из литовских семей не рекомендовалось обучаться в иноязычных школах (особенно в польских и немецких), чтобы они не размывали таким образом свою идентичность.

Министр Якштас в интервью "Žinių radijas" сказал, что наличие такого числа школ национальных меньшиств – довольно редкий случай в мировой практике. Обычно в странах есть государственные и международные школы.

После Второй мировой войны, то есть уже в советской Литве, действовали школы на литовском, русском и польском языках. Еврейские школы сначала были запрещены во время немецкой оккупации, а затем ненадолго возродились в послевоенной Литве – до 1949 года, когда в СССР началась антисемитская кампания. В анализе отмечается, что Литва была единственной советской республикой, где весь послевоенный период сохранялось обучение на польском языке.

В то же время, говорится в анализе, в школах постепенно ужесточались требования к изучению литовского языка и его использованию в школах: «от учителей требовалось хорошо владеть литовским языком, заполнять школьные документы и вести рабочую переписку на государственном языке, а также преподавать некоторые предметы – литовскую литературу, историю, географию Литвы, физкультуру, военную подготовку – на литовском языке». Кроме того, перед школами ставилась задача воспитывать граждан Литвы: в большинстве школ торжественно отмечались государственные праздники, ученики должны были участвовать в общественных мероприятиях.

Этот прирост объясняется частично русскоязычной миграцией, но в большинстве своем в русскоязычные школы отдают местные, литовские семьи, вне зависимости от национальности. Часто это смешанные семьи, где родители уверены, что литовский язык дети выучат и так, а из русскоязычной школы они выходят практически двуязычные.

Согласно анализу, в Литве, по данным на 2021 год, действовало 45 польскоязычных, 27 русскоязычных, одна белорусская и по несколько школ, где есть классы с разными языками (литовско-русские, литовско-польские и польско-русские школы). По данным агентства образования, в русскоязычных школах в 2021–2022 учебном году училось 14 тысяч детей. А в 2020–2021 годах количество учеников русскоязычных гимназий увеличилось на 7,8 процентных пункта.

Сегодня школы национальных меньшинств работают, по сути, по такому же принципу. Их существование частично гарантируется Конституцией, но в основном законом об образовании, в котором закреплено, что национальные меньшинства имеют право на образование на родном языке.

Человеку, не знакомому с тем, как работают русскоязычные школы в Литве, подобное заявление может показаться отговоркой. Но это не так. В русскоязычных школах Литвы, как и в межвоенные годы, вся официальная переписка и документооборот ведутся на литовском языке, главная страница школы действует на литовском, переписка между администрацией, учителями и родителями в электронном дневнике тоже ведется на литовском. На собраниях учителя все чаще вставляют литовские слова, объясняя нововведения в учебном процессе, – не потому, что их заставляет это делать руководство, а потому, что они все чаще не могут сходу вспомнить русских аналогов слов «posėdis», «savirūpa» или «vidurkis».

Директора русскоязычных школ, к которым обратился Delfi, не захотели давать интервью "в нынешней напряженной обстановке", но каждый из них уточнил: "Мы – не русские школы, а литовские школы с изучением ряда предметов на русском языке. Мы работаем в соответствии с законом Литовской Республики об образовании, по такой же программе, как и литовские школы, воспитываем литовских граждан".

"После обретения Литвой независимости, с выводом советской армии из Литвы, в стране сократилось русское население и количество учеников в этих школах снизилось. Плюс стали открываться новые польские школы. И местные поляки стали отдавать детей туда, а не в русскоязычные школы. Но затем число учащихся стабилизировалось и даже в последнее время стало расти. И это показывает, что спрос на русскоязычные школы есть, несмотря на то что, в целом, литовских школ больше, в них проще записаться, до них проще добраться", – объясняет Павел Лавринец.

По его мнению, эта постепенная литвинизация русскоязычных школ носит необратимый характер: "В Литве решения отказаться от русскоязычных школ никогда не принималось. Но программа постепенно переводится на литовский язык. Так что мы идем к тому, что из русского или польского компонента останется только язык и литература. И это всё, чем они в будущем будут отличаться от других государственных школ".

"В социолингвистике есть такой термин языковой ландшафт города – на каком языке информация в публичном пространстве, – объясняет Павел Лавринец. – Какой языковой ландшафт в русскоязычных школах? Ты входишь – плакат с литовским гимном, герб, надписи на кабинетах – на литовском. Только язык общения русский".

В начальной школе дети учатся полностью на русском (кроме уроков литовского), хотя образовательные платформы Eduka и Eduten работают только на литовском. В средней школе ученики переходят по большей части на учебники на литовском, но обсуждение предметов идет на русском.

Этому же способствует отсутствие учебников на русском, которые уже практически не издают, и нехватка педагогов в Литве.

По его словам, нынешний учительский состав в русскоязычных школах на 30% процентов состоит из педагогов старше 60 лет. Почти половина педагогов – в возрасте 50–59 лет.

"Молодые люди не рвутся в эту профессию. Нехватка педагогов – беда всей Литвы», – говорит Лавринец и напоминает, что в 1990-х годах в Литве действовала государственная программа подготовки кадров школ национальных меньшинств. Эта программа предусматривала финансирование из бюджета подготовку учителей русских и польских школ. Но сейчас в Литве такой программы нет. «Конечно, можно закончить в Вильнюсском университете математику или физику и пройти дополнительно курс педагогики, чтобы потом иметь право преподавать в школе. Но чтобы молодой человек, получив одно образование, захотел получить и другое, должна быть серьезная мотивация", – говорит Лавринец.

