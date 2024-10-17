Вопрос к юристу: нужна ли жителю квартиры доверенность владельца для учреждения жилтоварищества и участия в его деятельности?

Вопрос читателя: Я уже больше 10 лет живу в маминой квартире. Я сама оплачиваю все счета. Жители дома решили учредить жилтоварищество и требуют, чтобы я предъявила им доверенность владельца квартиры. Законно ли такое требование?
В первую очередь, надо отметить, что если кто-то живет в квартире, неважно, кем он является - родственником или нет, и оплачивает все счета, то у него не появляются какие-то права на эту квартиру, независимо от того, сколько он в ней живет. Возможность пользоваться жильем сама по себе не дает никакого права действовать от лица владельца в отношениях с другими физическими и/или юридическими лицами. Такое проживание - это определенные обязательства и отношения между живущим в квартире человеком и ее хозяином.
Право собственности - это право на свое усмотрение управлять и использовать имущество. Только владелец может свободно пользоваться своим имуществом и принимать все связанные с ним решения, а также нести ответственность перед другими физическими и/или юридическими лицами, за исключением предусмотренных законом случаев, когда такие права и обязательства человек передает другому лицу или решением суда ограничивают права владельца на жилье и передают их администратору и т.п.
Право собственности на квартиру или другое имущество в многоквартирном доме обуславливает и право на частичную собственность (пропорционально площади жилья или помещения) на объекты общего пользования (общие помещения, например, лестничную клетку, основные конструкции, общее механическое или электрическое оборудование).
За присмотр за объектами общего пользования, их правильное использование и управление ими отвечают все владельцы дома. По закону, чтобы владельцы квартир или других помещений могли должным образом осуществить свои права и обязанности, связанные с управлением и присмотром за общими помещениями, надо назначить администратора (или же его назначает муниципалитет) или подписать договор со всеми жильцами или учредить жилтоварищество. Значит, жилтоварищество - это одна из наиболее часто встречающихся форм управления и использования объекта недвижимости. Учреждение жилтоварищества - это учреждение нового юридического лица в установленном законом порядке.
Как уже указывалось выше, владелец жилья может сам не жить в нем и не пользоваться им, не оплачивать никакие счета, связанные с использованием квартиры. Однако то, что человек не пользуется квартирой и/или безвозмездно или за деньги отдает ее в пользование другим, не значит, что он передает людям и права на нее. Согласно закону, цель создания жилтоварищества - облегчить и обеспечить присмотр за объектом и управлением им, это прямые права и обязанности владельцев жилья. Поэтому, по закону, учредителями жилтоварищества являются сами владельцы квартир, а не люди, фактически проживающие в них.
Если отвечать на вопрос, заданный читателем, должна ли она предъявить доверенность владельца, когда учреждают жилтоварищество, важно отметить, что по закону вступление или выход из жилтоварищества - это право, но не обязанность владельца. Это значит, что владелец не обязан участвовать в учреждении и деятельности жилтоварищества. Это должно быть актом добровольным. Однако, независимо от того, является ли владелец жилья членом жилтоварищества, его обязанности в отношении общих вопросов использования дома остаются в силе.
Значит, владелец решает, быть ему членом жилтоварищества или нет, а также только у него есть право на участие в учредительном собрании и право на голосование. Однако, если владелец квартиры, неважно выступает он за или против учреждения жилтоварищества, сам не хочет или не может напрямую принять участие в учредительном собрании, то он может дать доверенность другому лицу (уполномочить другое лицо), в конкретном случае - жителя квартиры на представление его интересов как во время учреждения жилтоварищества, так и в будущем при решении всех других вопросов, связанных с управлением и присмотром за общими помещениями объекта.
В законе предусмотрена специальная форма - доверенность, которую выдают на управление, пользование и использование недвижимости. В законе ЛР О многоквартирных домах и постройках иного назначения также сказано, что такая доверенность должна быть подтверждена нотариально, в документе должен быть указан срок действия полномочий и очерчены границы полномочий.
В случае, который представила читатель, доверенность может быть дана не только на создание жилтоварищества и права на участие в голосовании, но и право на представление интересов владельца в отношениях с другими физическими и/или юридическими лицами при решении вопросов управления, использования и присмотра за конкретной квартирой и помещениями многоквартирного дома.
Если обобщить вышесказанное, то надо отметить, что учредителями и членами жилтоварищества многоквартирных домов и других помещений могут быть только владельцы квартир и других помещений, и это их право, но не обязанность. То, что в квартире живет другой человек и содержит ее, неважно, кто этот человек - родственник или нет, неважно, как долго он там живет, без подтвержденной нотариусом доверенности владельца, не дает ему права на решение вопроса учреждения жилтоварищества и участия в его деятельности.
Этот ответ носит общий характер, ответ на конкретный вопрос читателя, и не может считаться равным консультации юриста.