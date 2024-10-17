Вопрос к юристу: нужна ли жителю квартиры доверенность владельца для учреждения жилтоварищества и участия в его деятельности?

Если отвечать на вопрос, заданный читателем, должна ли она предъявить доверенность владельца, когда учреждают жилтоварищество, важно отметить, что по закону вступление или выход из жилтоварищества - это право, но не обязанность владельца. Это значит, что владелец не обязан участвовать в учреждении и деятельности жилтоварищества. Это должно быть актом добровольным. Однако, независимо от того, является ли владелец жилья членом жилтоварищества, его обязанности в отношении общих вопросов использования дома остаются в силе.

Значит, владелец решает, быть ему членом жилтоварищества или нет, а также только у него есть право на участие в учредительном собрании и право на голосование. Однако, если владелец квартиры, неважно выступает он за или против учреждения жилтоварищества, сам не хочет или не может напрямую принять участие в учредительном собрании, то он может дать доверенность другому лицу (уполномочить другое лицо), в конкретном случае - жителя квартиры на представление его интересов как во время учреждения жилтоварищества, так и в будущем при решении всех других вопросов, связанных с управлением и присмотром за общими помещениями объекта.