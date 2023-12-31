Вопрос гражданства Илзе Лиепы будет решаться в январе

 
ELTA
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Ilze Liepa
Ilze Liepa
ФОТО: TopFoto / Scanpix

Заседание комиссии по гражданству, на котором будет решаться вопрос лишения литовского гражданства балерины Илзе Лиепы, состоится в январе. Эту информацию подтвердил советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ридас Ясюленис.

Литовское гражданство российской балерине И. Лиепе было предоставлено в 2000 году в порядке исключения – такое решение было принято с учетом того, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Вопросы о гражданстве Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и его ценности.

"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала Лиепа в интервью.

По данным МВД Литвы, 800 лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, получили гражданство Литвы в порядке исключения. Министерство заявляет, что обратится в ДГБ с просьбой тщательно оценивать этих лиц и оперативно предоставлять ​​информацию о них.

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