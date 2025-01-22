Волна возмущения в одной вильнюсской гимназии: это унизительно

Кроме того, возникает вопрос в связи с тем, как администрация школы решает проблемы дисциплины и уважения. Вместо того, чтобы создавать положительную атмосферу, эти действия вызывают дискриминацию. Важно, чтобы школа переосмыслила принятое решение и перешла к конструктивному диалогу с учениками, их родителями о создании более уважительного окружения“, – сказано в письме.

Мы понимаем, что в данном случае конфиденциальность важна, поэтому нас эта ситуация озаботила. Хотим заверить, что мы сделали все возможное для быстрого решения проблемы. Сегодня до 10:55 ч., отремонтированные двери вернули на место. Обращаем внимание на то, что двери снимали только в одном туалете для мальчиков на третьем этаже. Еще два туалета для мальчиков есть на втором этаже и один - на первом, все они были открыты“, – заверил директор.