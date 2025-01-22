Волна возмущения в одной вильнюсской гимназии: это унизительно

„Пишу, чтобы выразить свою озабоченность и разочарование в связи с принятым недавно решением в нашей школе - в туалетах сняли двери. Это решение не только доставляет неудобства, но и, по моему мнению, дискриминирует. Это недопустимо.
Это явное унижение достоинства учеников. Это шокирует, ведь в школе, где ты должен чувствовать себя безопасно, где отношения должны быть уважительными, мы столкнулись с такой унизительной ситуацией. Эти действия напоминают неудачную попытку решения поведенческой проблемы, но ее решают, попирая наши права“, – писал ученик.
„Большинство учеников, как и я, возмущены. Такая ситуация может вызвать серьезный стресс, особенно у тех, кто чувствует себя уязвимым. Важно создать для учеников безопасное окружение, поддержку, а снятие дверей в туалетах попирает этот принцип.
Кроме того, возникает вопрос в связи с тем, как администрация школы решает проблемы дисциплины и уважения. Вместо того, чтобы создавать положительную атмосферу, эти действия вызывают дискриминацию. Важно, чтобы школа переосмыслила принятое решение и перешла к конструктивному диалогу с учениками, их родителями о создании более уважительного окружения“, – сказано в письме.
Директор гимназии Алексей Пержу согласился прокомментировать ситуацию.
„Двери были повреждены, поэтому на прошлой неделе их временно сняли, чтобы отремонтировать.
Мы понимаем, что в данном случае конфиденциальность важна, поэтому нас эта ситуация озаботила. Хотим заверить, что мы сделали все возможное для быстрого решения проблемы. Сегодня до 10:55 ч., отремонтированные двери вернули на место. Обращаем внимание на то, что двери снимали только в одном туалете для мальчиков на третьем этаже. Еще два туалета для мальчиков есть на втором этаже и один - на первом, все они были открыты“, – заверил директор.
Он поделился фотографией дверей в туалет: