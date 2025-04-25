2025.04.25 08:15

Волна цветения тюльпанов в усадьбе Пакруойис уже началась: полюбуйтесь красотой весны вблизи

 
ru.DELFI.lt

Фестиваль „Весенняя симфония“ в поместье Пакруойис, начавшийся в минувшие выходные, привлек особое внимание посетителей — поместье посетили тысячи людей со всей Литвы. Солнечная погода, цветущая природа и развлечения для всей семьи превратили это место в настоящее праздничное место для встречи весны.

Время возрождения – весна уже расцвела в усадьбе Пакруойис

Любители цветов уже могут наслаждаться первыми цветущими тюльпанами — особое впечатление оставляет изящный и нежно-розовый сорт Janet, отличающийся изящной формой и тонким переходом цвета. Скоро зацветет очаровательный Fringed Mixed с волнистыми краями, напоминающими весеннее кружево. Даже поздние сорта — похожий на конфеты Ice Cream, темный, драматичный Queen of Night или красочный Happy Generation — уже готовятся к цветению.

Среди исключительных тюльпанов — ярко-оранжевый сорт Ballerina, сказочной формы Parrot и его впечатляющий по размеру родственник Super Parrot. Яркий фиолетовый сорт Purple Power, двухцветный классический сорт Carnaval de Nice и праздничный оранжевый сорт Queensday — это лишь часть коллекции из более, чем 250 видов, которые можно увидеть, прогуливаясь по цветникам поместья. У каждого из них свой характер, свой водоворот красок и аромат — настоящее весеннее шоу для любителей природы.

„Вселенная цветов“, вдохновленная Чюрленисом – художественный опыт в окружении природы

На фестивале посетителям будет предложена уникальная художественная инсталляция „Вселенная цветов“, посвященная 150-летию со дня рождения М. К. Чюрлениса. Это 150 различных цветочных „планет“, сливающихся в единую вселенную, где природа сливается с творческими мотивами художника. Здесь вы также сможете увидеть репродукции самых известных картин и услышать музыку Чюрлениса, которая пронизывает парк и создает тихий, но вдохновляющий фон для всего мероприятия. Это место, где можно не только полюбоваться красивейшими тюльпанами, но и остановиться, послушать и задержаться.

Для семей – кролики, скворечники и весенние открытия

Гигантский подиум в виде кролика также привлекает большое внимание посетителей — дети могут общаться с кроликами, фотографироваться и участвовать в различных мероприятиях. Домашние животные, игры для детей, старинная карусель, образовательные программы и мастер-классы приглашают семьи провести время вместе. Гости фестиваля смогут посетить деревни скворечников, а также изготовить свой собственный скворечник — собранные средства пойдут в поддержку Украины.

Весенний фестиваль в усадьбе Пакруойис будет продолжаться всю весну, и с каждым днем ​​здесь будет расцветать все больше цветов.

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