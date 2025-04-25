Волна цветения тюльпанов в усадьбе Пакруойис уже началась: полюбуйтесь красотой весны вблизи

На фестивале посетителям будет предложена уникальная художественная инсталляция „Вселенная цветов“, посвященная 150-летию со дня рождения М. К. Чюрлениса. Это 150 различных цветочных „планет“, сливающихся в единую вселенную, где природа сливается с творческими мотивами художника. Здесь вы также сможете увидеть репродукции самых известных картин и услышать музыку Чюрлениса, которая пронизывает парк и создает тихий, но вдохновляющий фон для всего мероприятия. Это место, где можно не только полюбоваться красивейшими тюльпанами, но и остановиться, послушать и задержаться.