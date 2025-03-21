Воинство путинской сцены: кто сидит на двух стульях, а кто открыто поддерживает войну

„Это дымовая завеса, с помощью которой эти убийцы прикрываются и говорят, вот наше истинное лицо. Вы не так понимаете. Ведь и сейчас, когда Путин говорит с главами других стран, он говорит, да ладно, мы хотим мира, мы вообще… кого мы бомбим? (…) Это либо безумие и они на самом деле не знают, что кто-то там от их имени бомбит, но это абсурд, это показывает ложь. Так вот, говорят, наше истинное лицо „Щелкунчик“, а еще „Лебединое озеро“, а вот наши спортсмены, (…) ведь спорт - это их гордость и демонстрация силы. Как и искусство.