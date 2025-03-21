Воинство путинской сцены: кто сидит на двух стульях, а кто открыто поддерживает войну

Демократические страны, в их числе и Литва, не располагают инструментами для защиты от российского влияния через искусство и культуру, поскольку любые жесткие запреты и ограничения могут быть истолкованы как цензура. Чаще всего приходится полагаться на ценностные установки организаторов мероприятий или учреждений культуры. В некоторых случаях, когда речь идет о конкретных исполнителях, прославившихся своим участием в пропаганде войны, дополнительные действия не нужны. Таких людей включают в списки персон нон грата. Попавшим в этот список лицам не дают визы.
В первую очередь реагирует гражданское общество
Как заметил заместитель парламентского Комитета по культуре консерватор Витаутас Юозапайтис, такие правила несложно обойти: „Поскольку мы находимся в зоне Шенгена, нередко это правило обходят, потому что люди могут приехать через другую страну, например, через Венгрию, гсе, скажем, такие моральные ценноети вообще не действуют. К сожалению, уже не действуют. Или там через Словакию. Если они попадают туда, могут беспрепятственно приехать и к нам. Но если это вопрос аэропорта и Вильнюса, скажем, то, конечно, есть список, но н не большой, я не знаю, обновляется ли он регулярно. Разве что появляются какие-то новые данные о конкретных лицах“.
Несмотря на то, что с мая 2023г. гражданам России и Беларуси Литва шенгенские визы не выдает, за исключением случаев, когда посредником выступает МИД ЛР, это не мешает приезжать в Литву, поскольку у известных исполнителей есть гражданство нескольких стран. Однако, отметил Юозапайтис, чаще всего на российских и других исполнителей, которые публчно мне осудили войну в Украине, реагирует само гражданское общество.
„Если появляются общественные деятели, которые узнают о приезде такого лица (чаще так и бывает) и информируют, то обращаются к организаторам, к распространителям билетов и т.д. Ну и чаще всего бывает эта фантастическая фраза: „Давайте не смешивать искусство с политикой“. Примерно так, если их не запретили, значит, все можно. Тут мы должны говорить не о каких-то правилах бюрократических, а о просвещении общества и его отношении к происходящему“, – заметил Юозапайтис.
Несмотря на риски, исполнители из Литвы собирают полные залы
Однако после начала войны в Украине были лишь отдельные случаи, когда российские исполнители выступали в Литве и только после того, как организаторы заверили, что эти исполнители высказали ясную позицию по вопросу войны. Один из таких исполнителей – Валерий Меладзе, который выступил в Avia Solutions Group в марте прошлого года.
В Литве его приезд вызвал волну возмущения, организаторы Bravo events сказали СМИ, что в первые дни войны в Украине Меладзе высказал четкую позицию, продемонстрировал неодобрение действий России. На самом деле, в первый войны исполнитель поделился видео, которое в Instagram набрало 5 млн. просмотров. На видео он просил прекратить войну и решать разногласия дипломатическим путем. Однако более бурную реакцию Кремля вызвал не этот ролик, а концерт Меладзе в Дубае в первые дни 2023 года, на котором один зритель крикнул „Слава Украине“, а Меладзе, убрав микрофон, ответил „Героям слава“. Когда зритель стал радоваться и хвалить исполнителя, тот сказал „Сегодня мы здесь аполитичны“.
Это вызвало бурную реакцию Кремля. Пресс-секретарь МИД РФ Маря Захарова в Telegram стала писать, что этот лозунг напрямую связан с нацистами и нацизмом, а депутат российской Думы Андрей Луговой потребовал, чтобы Генпрокуратура расследовала слова Меладзе, поскольку он „позволил себе прославлять террористическое государство“. Другие политики требовали лишить Меладзе российского гражданства.
В ответ на скандал Меладзе в Telegram поделился новым видео, в котором выразил сожаление в связи с войной: „Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ“.
Позже случилось то, что заставило засомневаться в реальной позиции Меладзе. 8 марта 2023 г. исполнителя застукали на французском горнолыжном курорте в компании с женой заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Светланой Ивановой. На вопрос журналиста „Украинской правды“ о том, осуждает ли он действия России в Украине, Меладзе на камеру отвечать не пожелал. Он отвел журналиста в сторону, сказав, что хочет поговорить „нормально“, без камер. Позже один человек из компании Меладзе выбит камеру из рук журналиста.
По мере приближения концерта Меладзе в Вильнюсе, стало известно и о других фактах из его жизни в России. Большую часть выступлений у него на родине отозвали после двусмысленных заявлений в поддержку Украины, а организаторам мероприятий было велено не сотрудничать с исполнителем. Однако это не помешало ему давать концерты в России. Хорошо осведомленный источник сказал порталу „Политнавигатор“, что Меладзе делает все возможное, чтобы не попасть в „список иноагентов“. „Меладзе хочет показать, что не является „врагом России“, и намеревается продолжать работу в своей стране (включая концертную деятельность)“, – указали источники, отметив, что у Меладзе есть родственник в ФСБ, который может ему помочь.
В то же время российский сайт Mash поделился информацией о том, что нехватку публичных концертов Меладзе компенсирует выступлениями на вечеринках и корпоративах в России и других странах. Якобы портал узнал об этом от личного водителя исполнителя, который передал список требований певца с удвоенными расценками за концерты (120 000 евро за выступление), требованием гарантий безопасности и т.д.
Несмотря на то, что об этом стало известно перед концертом в Вильнюсе, концерт не был отозван. Перед концертом около арены собрались участники протеста, однако поклонников таланта певца было намного больше, чем протестующих.
Вильнюс встретил Меладзе гостеприимно. Арена была полна поклонников его таланта. Не обошлось и без инцидентов - одна женщин забралась на сцену, чтобы петь вместе с ним.
Несмотря на скандалы в России, связанные с тем, что Меладзе поддержал Украину, певцу удалось избежать особых проблем – в список иноагентов его не включили, не запретили выступать в России.
Сейчас исполнитель живет в Испании, однако российские СМИ не раз публиковали его фото во время визитов в Москву. В Москве его возят в автомобилях с тонированными стеклами, о своих визитах он заранее публично не информирует. После нескольких таких тайных встреч с близкими в Москве СМИ сообщили, что узнали, что Меладзе думает о возвращении в Россию и тоскует по родине и концертам. В августе 2024 г. российский Telegram-канал SHOT сообщил, что летом 2025 года Меладзе думал провести в России свой концертный тур по случаю 60-летнего юбилея.
„Меладзе через своих знакомых уже выяснил, что в России его концерты не запрещены, несмотря на жалобы общества. Его не объявили иноагентом, несмотря на то, что Минюст обсуждал этот вопрос. Это значит, что покупка билетов на его концерты не является финансированием иноагента. Единственное, о чем Меладзе предупредили его связные - возможная волна возмущения россиян“, – сказано на канале.
Однако в концертных планах исполнителя России пока не видно. Большая часть концертов состоится в Европе или США. Недавно он выступал в Таллинне, где во время концерта подрались нетрезвые женщины, вскоре состоятся концерты в Польше. Летом Меладзе выступит в Риге.
Полученные данные показывают, что Меладзе - один из таких исполнителей, которые пытаются сидеть на двух стульях, с целью личной выгоды стараются выступать на Западе, но не сжигает мосты с Россией. Это показывает факт, что даже после волны возмущения в России, Меладзе избежал серьезных санкций, не попал в список иноагентов, в отличие от основателя „Машины времени“ Андрея Макаревича и вокалиста „Би-2“ Егора Бортника, который весной прошлого года выступил в Литве. Группу в Литве тоже критиковали за песню о родине и за то, что она уделила мало внимания поддержке Украине.
Юозапайтис не исключает возможности, что исполнители, которые продолжают работу в России, могут делать это, поскольку боятся за жизни своих близких: „Это бесхребетные люди, у которых нет своего мнения или же они боятся. Это, наверное, нормально, когда видишь психологическое состояние человека. Ведь страх - нормальное состояние человека, пережившего репрессии, слежку КГБ и жившего в условиях контроля. Ведь когда мы, мое поколение, учились в вузах или уже где-то работали, знали, что рядом есть сотрудник КГБ.
Ты не всегда мог его вычислить, но бывало так, что какая-то невинная шутка или анекдот о политике был рассказан… и тут тебя через неделю вызывают в тот дворец, объясняют, что если еще раз это скажешь, плохо будет твоим близким. Ведь они чаще зависят от ситуации, конечно, но больше всего действовали через чувство страха за других, за близких тебе людей.И тогда эти люди думали, что, наверное, они не могут рисковать здоровьем и будущим моих близких“.
В Литве официально персонами нон грата объявлены несколько исполнителей из РФ
Перед концертом Меладзе в Вильнюсе Минкульт утверждал, что надо оценить, не стоит ли включить Меладзе в санкционный список, но его туда не внесли. Сейчас в списке нежелательных лиц, который представил Департамент миграции, всего несколько фамилий актеров, исполнителей и танцоров из России и Беларуси. Это известный белорусский телеведущий, актер Геннадий Давыдко, исполнитель Филипп Киркоров, певица и актриса Наташа Королёва и артист балета Сергей Полунин, у которого есть российское и сербское гражданство.
Именно балет на международной сцене считают наиболее эффективным оружием мягкой силы России, актеры балета часто используются как дипломаты в сфере культуры. Однако среди них есть разные люди. Такие как Полунин, энергично поддерживают все решения Кремля, другие пытаются соблюдать равновесие и не прекращают работу в России, гастролируя на площадках „противников“, в Западных странах. Есть и те, кто из-за помощи Украине навлек на себя гнев российской власти, например, как задержанная в феврале прошлого года за предательство и осужденная на 12 лет тюрьмы за 47 евро, переведенные в пользу Украины, балерина Ксения Карелина (у нее есть российское и американское гражданство).
Полунин бежал в Израиль
Хрестоматийным примером использования исполнителей в политических целях считается Полунин, которому путь в Литву заказан с 2022 года. Ему запретили въезд в Литву перед тем, как в Вильнюсе планировали показать спектакль „Распутин“. Его взгляды предельно ясны. Полунин, который называет себя самым известным артистом балета, активно поддерживал оккупацию Крыма, а в прошлом году был активным участником предвыборной кампании Владимира Путинаe. Кроме того, на теле Полунина есть тату - портреты Путина: большая голова на груди и маленькие на плечах.
Полунин не раз был добровольным орудием формирования имиджа России. В оккупированном Крыму он открыл фестиваль „Опера в Херсоне“, в Донбасском регионе он снимался в пропагандистском фильме и помогал собрать средства для российской армии. В социальных сетях актера полно пропагандистских заявлений о великой борьбе России против нацистов в Украине и призывы присоединиться к ней и Западным странам.
Правда, Полунин недавно покинул Россию. В декабре прошлого года в социальных сетях он писал: „Приходит время и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил“. Точную причину отъезда он не указал, как и новое место жительства, но недавно он поделился в социальных сетях записью, в которой назвал себя „самым известным еврейским танцором балета в мире“, значит, он, скорее всего, переехал в Израиль, как и немалая часть других представителей российского шоу-бизнеса. Однако, похоже, отъезд не связан с изменением его убеждений. „Я защищаю россиян, путина и евреев. Израильский паспорт вскоре был бы прекрасен“, – писал он в Instagram.
Двери на Запад закрылись
Полунин – не единственный знаменосец Путина в мире. Еще одна балерина украинского происхождения Светлана Захарова в 2024 году участвовала в кампании Путина. В 2007 г. в составе „Единой России“ она стала депутатом Думы. С публичными заявлениями после начала масштабного вторжения в Украину она не выступала, но в 2014 г. подписала письмо, в котором поддержала „позицию президента РФ по Украине и Крыму“.
Несмотря на политическую карьеру и поддержку идей Путина, даже после аннексии Крыма Захарова танцевала на Западе, однако ситуация изменилась после февраля 2022 г. В 2023 г. было отозвано ее выступление в Словении, а в марте 2024 года из-за политического напряжения в последнюю минуту было решено отозвать мероприятие в Сеуле (Южная Корея). Вскоре после того как Южная Корея решила не впустить Захарову, было отозвано и мероприятие российской компании Bolshoi Ballet – Super Ballet Concert of Ballet & Model 2024 in Seoul.
Весной прошлого года было решено лишить литовского гражданства балерину Ильзе Лиепу (это гражданство было предоставлено ей за выступления с партнером Пятрасом Скирмантасом). С первых дней войны в Украине Лиепа публично высказала поддержку действиям Кремля и славила российских военных. В интервью российски СМИ она сказала, что всей душой и сердцем поддерживает вторжение России в Украину. Эта пафосная поддержка Кремля не осталась незамеченной. Балерина была лишена литовского гражданства, а в России ее по случаю 60-летнего юбилея наградили орденом преподобной Евфросинии III степени.
Ситуацией со „Щелкунчиком“ воспользовалась Россия
Несмотря на тесную связь балета с кремлевской политикой и укреплением имиджа России, решение Литвы не показывать на Рождество балет „Щелкунчик“ дошло до ушей журналистов The New York Times. Они назвали балет культурной жертвой войны в Украине.
Этой ситуацией воспользовалась российская пропаганда, объявив, что в Литве зрители, увидевшие вместо „Щелкунчика“ Les Millions d’Arlequin, музыку для которого написал итальянец Риккардо Дриго, покинули театр после первого действия, поскольку музыка итальянца не может сравниться с русской классикой, а в предложенном балете все было хуже - и музыка, и сюжет.
Между тем Юозапайтис заверил, что „Щелкунчик“, конечно, напрямую с войной не связан, но Кремль использует такое содержание для распространения мягкой силы в других странах.
„Это дымовая завеса, с помощью которой эти убийцы прикрываются и говорят, вот наше истинное лицо. Вы не так понимаете. Ведь и сейчас, когда Путин говорит с главами других стран, он говорит, да ладно, мы хотим мира, мы вообще… кого мы бомбим? (…) Это либо безумие и они на самом деле не знают, что кто-то там от их имени бомбит, но это абсурд, это показывает ложь. Так вот, говорят, наше истинное лицо „Щелкунчик“, а еще „Лебединое озеро“, а вот наши спортсмены, (…) ведь спорт - это их гордость и демонстрация силы. Как и искусство.
Они хотят показать, что нигде в мире нет такого балета, есть только русский, балет России. Ну так, опять же, повторяйте эти слова 10 раз и у вас в конце останется только слово „Россия“, балет уйдет на второй план. (…) . Там красиво танцуют, но, может, давайте танцевать наш балет, балет других стран? Почему именно российский?“ – вопрошал политик, предлагая Литве создавать новые культурные традиции, а не следовать старым.
В Украине – похожие культурные процессы
Несмотря на то, что Национальный театр оперы и балета решил не показывать „Щелкунчик“, в первые дни Нового года в Литве этот балет можно было увидеть в зале Compensa в Вильнюсе и на арене „Жальгирис“ в Каунасе. Этот балет исполнила украинская труппа Classical Ukrainian Etoile Ballet. Это заставило литовцев пожать плечами в недоумении.
Однако в самой Украине тоже есть культурные дилеммы. Например, Национальная опера Украины с начала вторжения ясно высказала свою позицию и отказалась от всех русских произведений, даже классических. Однако этим воспользовались некоторые частные балетные труппы, которые решили показывать русские балеты и во время войны.
„Некоторые труппы сознательно прикрываются брендом Национальной оперы Украины, используя похожее название, например, Das Nationalballett Kiew, Ballet de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet, Nasjonalballetten fra Kyiv, Ukraine Classic Ballet и др. Мы считаем, что необходимо заявить: эти сомнительные труппы не имеют ничего общего с Национальной оперой Украины. Наша позиция – исключить произведения русских композиторов из репертуара – мы ее соблюдаем“, – сказано в сообщении Национальной оперы Украины.
Танцевавшая в Литве труппа Classical Ukrainian Etoile Ballet, похоже, подходит к этому вопросу либеральнее. У нее в репертуаре три балета на Музыку П.И.Чайковского – „Щелкунчик“, „Лебединое озеро“ и „Спящая красавица“. „Балет - это искусство, объединяющее весь мир. Неважно, на каком вы говорите языке, язык тела и души доступен всем. (…) Наша труппа держит высокий стандарт и представляет шедевры мировой классики. Мы хотим сохранить творческое наследие великих мастеров балета всего мира“, – сказано на сайте труппы.
Взгляды у государства и бизнеса разные
Похожие парадоксы, возможно, наблюдаются потому, что национальные учреждения культуры отражают позицию страны и ее ведомств. Так и в Литве - решение принял Национальный театр оперы и балета, а частные труппы могут выбирать более либеральный подход, если их не ограничивает закон.
Юозапайтис выделил несколько причин, по которым позиция госучреждений не всегда совпадает с позицией частного бизнеса. По его словам, скорее, это обусловлено идеологическими убеждениями или простой жаждой наживы: „Во все времена этих так называемых великих классиков использовали как оружие мягкой силы, (…) с их помощью уничтожали вклад или значение живших в других странах и творивших деятелей искусства. И сейчас, много мы знаем украинских композиторов, писателей, художников, других деятелей искусства. Или о латвийских, польских, скажем. Ну, те, кто интересуется, конечно, знают, но есть ли у нас в программах произведения авторов из этих стран (…), учим ли мы их, сообщаем о них?
Тут создают такое представление, будто в мире нет ничего за исключением великой русской классики. Все, что создано в мире, было исключительно русским, и вы (…) обязаны этим пользоваться. Так вот, видимо, люди, которые это организуют, они рабы такого мышления, чтобы их убедить в другом, нужно время. Нужно время и, конечно, окружение, в котором они живут, видимо, неблагоприятное. С другой стороны, это бизнес. Я сейчас говорю о частных инициативах, поскольку в государственных театрах этой проблемы нет“.
Однако Юозапайтис не считает, что у демократических стран много возможностей для формирования вкуса у своих жителей или возможности побудить их пользоваться творчеством деятелей искусства других стран. По его словам, эта миссия лежит на образовательных учреждениях, которые должны не только прививать знания, но и способствовать формированию национального самосознания, прививать ценности.
„Я много лет преподают в Академии музыки и театра, на моих лекциях (…) я, наверное, 2/3 времени уделял именно этому. Только после этого шла специализация – техника пения и т.д. Поскольку если человек не сформировался, если он не созрел для выхода на сцену, он не может выходить на сцену и что-то с нее говорить…“, – сказал политик.