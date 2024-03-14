Воды Вильняле в Вильнюсе снова окрасятся в зеленый цвет

 
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Vilniuje tradiciškai minint Šv. Patriko dieną Užupyje Vilnelė nusidažo žaliai
Vilniuje tradiciškai minint Šv. Patriko dieną Užupyje Vilnelė nusidažo žaliai
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В ближайшие выходные в Ирландии и крупных городах всего мира от Чикаго до Сиднея по традиции отметят День Св. Патрика. В этом году День Св. Патрика отметит и Вильнюс: 16 марта, в субботу, пройдут мероприятия в Ужупской республике, пишет портал madeinvilnius.lt.

Здесь можно послушать живую ирландскую музыку, увидеть танцы. Участники мероприятия будут в традиционных ирландских шапках. Повсюду будут висеть ирландские флаги. По зеленым водам Вильняле пройдет парад байдарочников с ирландскими, литовскими и украинскими флагами.

День святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии Святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.

Традиция окрашивания вод рек в зеленый цвет случайно зародилась в Чикаго, где сантехники для поиска дыр в водопроводах использовали специальную краску. Краска, которую используют для окрашивания воды, совершенно безвредная. Ее используют и литовские водопроводчики, а также работники теплосетей.

Мероприятия:

14.00 – встреча у моста, ведущего в Ужупис: теплое ирландское приветствие с DJ Leprechaun.

14:30-15.30 выступление Гитиса Амбразявичюса и группы.

15:00-15:10 Обращение к собравшимся посла Ирландии С.МакХью.

15.10-15:40 окрашивание вод Вильняле в зеленый цвет;

15:40-16.00 Закрытие мероприятия.

Продолжение в Piano Man, Gringo, Portobello и Ужупском кафе, можно будет попробовать ирландские блюда, пирог Guiness.

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