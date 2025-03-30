Водолазы закрепили на затонувшей бронемашине два троса

„В операции сделан важный шаг вперед – к затонувшей бронемашине прицепили первый трос. Одного троса недостаточно, нужны два, однако первый трос означает, что мы вышли из тупика“, – писал на Facebook Вайкшнорас.

Командарм Литвы Раймундас Вайкшнорас в воскресенье вечером сказал, что тот факт, что к бронемашине удалось подцепить первый трос, означает, что операция вышла из тупика.

„Рано утром инженеры надеются начать вытаскивать машину. Согласно прогнозам, процесс потребует немало времени и усилий, поскольку в месте проведения операции много вызовов – но спасателей это не пугает“, – сказано на странице.

По данным американской армии, после закрепления второго стального троса бронемашина была стабилизирована, она больше не может погружаться в болото.

„Для того, чтобы зацепить трос потребовалось несколько часов работы водолазов в кромешной темноте под водой. Не меньше времени потребуется и для того, чтобы прицепить второй трос, а может даже больше, однако прогресс налицо“, – сказал он.

Министр обороны Довиле Шакалене также назвала новость первым прорывом. Однако, по ее словам. когда начнут вытаскивать бронемашину, прогнозировать сложно. По ее словам, готовятся к нескольким сценариям.