Водолазы закрепили на затонувшей бронемашине два троса

По данным американской армии, после закрепления второго стального троса бронемашина была стабилизирована, она больше не может погружаться в болото.
„Рано утром инженеры надеются начать вытаскивать машину. Согласно прогнозам, процесс потребует немало времени и усилий, поскольку в месте проведения операции много вызовов – но спасателей это не пугает“, – сказано на странице.
Командарм Литвы Раймундас Вайкшнорас в воскресенье вечером сказал, что тот факт, что к бронемашине удалось подцепить первый трос, означает, что операция вышла из тупика.
„В операции сделан важный шаг вперед – к затонувшей бронемашине прицепили первый трос. Одного троса недостаточно, нужны два, однако первый трос означает, что мы вышли из тупика“, – писал на Facebook Вайкшнорас.
„Для того, чтобы зацепить трос потребовалось несколько часов работы водолазов в кромешной темноте под водой. Не меньше времени потребуется и для того, чтобы прицепить второй трос, а может даже больше, однако прогресс налицо“, – сказал он.
Министр обороны Довиле Шакалене также назвала новость первым прорывом. Однако, по ее словам. когда начнут вытаскивать бронемашину, прогнозировать сложно. По ее словам, готовятся к нескольким сценариям.
„После прикрепления тросов будет стабилизировано положение бронемашины, чтобы она не погружалась глубже, и будем готовиться вытаскивать. Мы не можем точно сказать, как и когда начнем вытаскивать - мы готовимся к нескольким сценариям“, – писала в Facebook Шакалене.
„Nenorime daryti išankstinių prognozių, norime pasidžiaugti šiuo rezultatu, ir palaikyti mūsų gelbėtojus dirbančius užtikrintai toliau“, – teigia ministrė.
Водолазам удалось прицепить трос к затонувшей на полигоне в Пабраде бронемашине, подтвердил начальник штаба обороны Ремигиюс Балтренас.
„Первый стальной трос был прицеплен к крюку затонувшего броневика, что в принципе означает, что готовы к следующему действию - машину будут вытаскивать“, – сказал Балтренас.
„Водолазы работали четыре часа, пока им удалось это сделать, сейчас у водолазов перерыв, потом они продолжат работу, чтобы найти место для фиксирования второго троса“, – продолжил он.
В Пабраде продолжается поисково-спасательная операция, разыскивают четверых пропавших американских военных и гусеничную бронемашину, которая утонула в болоте.
По новейшим данным, она может находиться на глубине 4 м, а сверну над водой около 2 м ила. Работы по отсасыванию ила и осушению места идут без остановки.
Напомним, что в Пабраде продолжается поисково-спасательная операция, разыскивают четверых пропавших американских военных и гусеничную бронемашину, которая утонула в болоте. В минувшую субботу вечером американские водолазы погружались в воду, но добраться до транспортного средства им не удалось.
В воскресенье стала известна личность одного из четырех пропавших военных - это Данте Гого Тайтано из Гуама. Об этом сообщил его дядя Уилли Флорес, сообщил гуамский портал Pacific Daily News.