Водоемы Литвы пополняются угрями

Приобретение угрей в личиночной стадии совпало с началом сезона ловли этой рыбы у берегов Англии и Франции. В канун Рождества угри были доставлены из Франции в Вильнюсский аэропорт в ящиках, специально предназначенных для безопасной транспортировки рыбы. Сразу же началась перегрузка и транспортировка в места их разведения.

Поскольку из-за зимних условий было небезопасно зарыблять все водоемы, заранее был проведен мониторинг водоемов и выбраны те, где зарыбление было признаны безопасным.

Литовские водоемы уже не первый год зарыбляются европейскими угрями. Этим летом в 65 литовских озер и рек было выпущено более 1 265 000 молодых угрей. Некоторые из них были помечены органическими красителями, чтобы научные исследователи могли оценить эффективность зарыбления, скорость роста и возраст пойманных взрослых угрей. В общей сложности с 2011 по 2023 год в водоемы Литвы будет завезено более 13 миллионов особей европейского угря.