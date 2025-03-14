Водителям в Литве предлагают 0 толерантность: за 0,2 промилле – солидный штраф

Паулаускас сказал, что установленный сейчас порог в 0,4 промилле „испортил жизнь многим людям“.

„Конечно, этот порог в 0,4 промилле испортил жизнь многим людям, которые выпили бокал или два бокала пива и были уверены, что „не надуют“ 0,4 промилле, а тут - 0,6, все, они лишились прав, работы. Есть случаи, когда полицейский лишался работы за то, что „надул“ 0,45 или 0,46 промилле“, – сказал генкомиссар.

Он сказал, что идею нулевой толерантности он поддерживает.