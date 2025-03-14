Водителям в Литве предлагают 0 толерантность: за 0,2 промилле – солидный штраф

Паулаускас сказал, что установленный сейчас порог в 0,4 промилле „испортил жизнь многим людям“.
„Конечно, этот порог в 0,4 промилле испортил жизнь многим людям, которые выпили бокал или два бокала пива и были уверены, что „не надуют“ 0,4 промилле, а тут - 0,6, все, они лишились прав, работы. Есть случаи, когда полицейский лишался работы за то, что „надул“ 0,45 или 0,46 промилле“, – сказал генкомиссар.
Он сказал, что идею нулевой толерантности он поддерживает.
„Я поддерживаю идею нулевой толерантности. Сейчас этот показатель распространяется на мотоциклистов, водителей тягачей, грузовиков. Может ли это требование распространяться на всех? Думаю, что уровень безопасности в результате только повысился бы, на дорогах не осталось бы тех, кто считает, что может выпить, а на деле не может“, – заметил он.
Правда, Паулаускас призвал обсудить санкции для водителей, в организме которых будет до 0,4 промилле. Он предлагает в таких случаях ограничиться штрафом, не лишать водителей прав.
„Если надул 0,3 промилле, быть может, достаточно наказания, не связанного с лишением прав, например за 0,2-0,3 промилле - штраф в несколько сотен евро“, – поделился предложением генкомиссар.
Напомним, что нулевую толерантность предложила депутат „Зари Немана“ Лина Шуките-Корсаке.