Водителям будут рассылать уведомления с рекомендацией пройти медосмотр

"Регитра" призывает вас проверять действительность медицинской справки в электронной системе - не удивляйтесь, если получите напоминание по SMS или электронной почте.
Состояние здоровья водителя оказывает большое влияние на безопасность дорожного движения, поэтому очень важно, чтобы в дорожном движении участвовали только те, кто прошел медицинский осмотр.
По данным Регитры, в Литве в настоящее время насчитывается более 200 000 водителей, чьи медицинские справки о прохождении медосмотра уже недействительны, а к 1 января 2025 года их число возрастет до 319 000. Это значительная часть водителей нашей страны - каждый пятый водитель, учитывая, что в Литве в настоящее время выдано более 1,52 миллиона водительских удостоверений.
Проверить срок действия медицинской справки можно на водительском портале Регитра — здесь.
Напомним, что медицинский осмотр водителя можно пройти в медицинском учреждении по месту регистрации пациента или в любом другом медицинском учреждении, предоставляющем такие услуги. Медицинский осмотр проводится семейным врачом или врачом-терапевтом, оказывающим первичную медицинскую помощь.
Психическое здоровье водителя должно быть оценено психиатром. Водители моложе 65 лет должны проходить медосмотр раз в десять лет, водители в возрасте от 66 до 79 лет - раз в пять лет, а водители в возрасте 80 лет и старше - раз в два года.