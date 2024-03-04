Водителям будут рассылать уведомления с рекомендацией пройти медосмотр

Психическое здоровье водителя должно быть оценено психиатром. Водители моложе 65 лет должны проходить медосмотр раз в десять лет, водители в возрасте от 66 до 79 лет - раз в пять лет, а водители в возрасте 80 лет и старше - раз в два года.