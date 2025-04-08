Водительское удостоверение вскоре перейдет в цифровой формат – как оно будет действовать?

Правда, цифровое водительское удостоверение – это лишь один документ из папки э-документов. В папке будут и другие документы.

По словам участников проекта, в будущем, когда появится электронный вариант водительского удостоверения, жителям ЕС физический документ не потребуется, а благодаря связи цифрового документа с национальными ведомствами, регулирующими права водителей, документ будет безопасным, данные будут передаваться в реальное время и будут действительны на всей территории Европы.

Идея цифрового водительского удостоверения была представлена в Литве в 2023 году, а в прошлом году стали выяснять, как она может действовать в реальности. Это часть проекта ЕС цифровых удостоверений личности Potential, осуществляемого Департаментом информатики и связи при МВД. В проекте участвует и Regitra.

Да, полиция, остановив гражданина другой страны, должна иметь и доступ к информации о том, есть ли у него право на вождение“, – информировала Delfi представитель МВД Вилма Мисюконене.

„Например, Литва и Польша представят рынку такие базы, которые могут обмениваться информацией, делиться данными. Это должно действовать не только при наличии интернета, но и физически – например, полицейские должны считывать информацию с таких документов во время непосредственного контакта.

Один из важнейших моментов в вопросе электронных прав – получение точных данных о водителе за границей. Если человек будет лишен права на вождение, об этом должны быть информированы и службы других стран, до сих пор обмен такой информацией был сложным.

По словам европарламентария Виргиниюса Синкявичюса, цифровой документ будет документов в формате QR-кода, сосканировав код, полицейские получат необходимые данные. Документ будет действителен на всей территории ЕС. Такой документ поможет странам сотрудничать в вопросе применения наказаний.

На прошлой неделе и Европарламент одобрил внедрение цифрового водительского удостоверения на уровне ЕС. Сообщается, что после появления цифровых документов водители все равно могут запрашивать и физический документ.

Основная цель проекта – подготовить и согласовать технические и юридические стандарты на уровне Европы. После этого их должны установить в директиве ЕС и перенести в законы Литвы. Когда все это будет сделано, цифровые документы будут доступны для жителей. Предполагается, что это станет возможно в 2028 году.

Сейчас, если водитель нарушил Правила дорожного движения (ПДД), ответственность его ждет в конкретной стране, где были нарушены ПДД, в других странах никаких взысканий не будет. То есть., если в одной стране человека лишили прав, в другой он может управлять автомобилем.

По словам Синкявичюса, в соответствии с новыми соглашениями, страны-члены будут информировать о нарушителях ПДД и другие страны, например, если человека лишат прав за превышение скорости в Германии, в течение 20 дней об этом будет информирована страна, в которой человек получил права, наказание будет действовать во всем ЕС.