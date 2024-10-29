Водительское удостоверение больше не понадобится – в Литве тестируется электронная версия: кто станет первыми подопытными кроликами?

Как сообщили в МВД в июле прошлого года, такое нововведение будет опробовано в Литве в сотрудничестве с каршеринговой компанией CityBee и Regitra. Это не только позволит вам в будущем отказаться от физического документа, но и облегчит идентификацию водителя каждый раз, когда вы пользуетесь транспортными услугами. По словам участников проекта, в будущем после внедрения эл. водительского удостоверения, жителям Европейского Союза (ЕС) больше не нужно будет иметь физическое водительское удостоверение, а интерфейс цифрового документа с национальными органами, регулирующими права водителей на вождение, обеспечит безопасность данных, передачу в реальном времени и узнаваемость по всей Европе.
На форуме, состоявшемся в июне этого года, директор департамента управления и развития услуг компании „Regitrа“ Таутвидас Палюлис представил видение и назначение цифровых водительских прав.
„Водительское удостоверение – это не тот документ, который всегда с собой. Часто возникают вопросы, до какого момента он действителен, где находится, сколько категорий действительны, какой его номер. Небольшие нюансы, но мы немного ощущаем стресс и теряем время.
Сегодняшние реалии таковы, что мы хотим, чтобы все было здесь, сейчас и с нами. Мы стремимся к тому, чтобы водительское удостоверение было всегда с вами - на вашем мобильном телефоне, чтобы вы могли оперативно получать напоминания, иметь связь с организациями или учреждениями“, - пояснил Т. Палюлис основные цели внедрения этого документа на форуме. Как рассказал Т.Палюлис, установка такого документа займет десяток секунд, а сам документ будет разделен на несколько блоков: информация о документе и человеке, информация об отдельных категориях вождения и данные о состоянии здоровья.
Самым важным аспектом является то, что можно будет сгенерировать QR-код, который при предъявлении иностранной или литовской полиции их сотрудники смогут легко смогут идентифицировать водителя как с подключением к Интернету, так и без него. Было обещано, что тестирование такого документа начнется в конце этого года, подтвердила руководитель национальной коммуникации МВД Мигле Англеу.
„В Литве цифровые водительские права будут протестированы в конце этого года, а весной следующего года тестирование пройдет и на межгосударственном уровне“, - сказала М. Англеу. По ее словам, необходимо подчеркнуть, что это экспериментальный исследовательский проект, целью которого является помощь в создании и определении европейских стандартов цифровых документов, удостоверяющих личность. „В ходе пилотного проекта оцениваются и выявляются потенциальные юридические и технические барьеры на пути его окончательной реализации“, - сообщила представитель МВД.
„Все жители ЕС смогут пользоваться кейсом на добровольной основе. Оно будет работать как многофункциональное мобильное приложение. Во-первых, это будет средство распознавания цифровой идентичности. Он также будет служить хранилищем, где можно будет хранить ваши личные документы – от автобусного билета, студенческого билета и дипломов до рыболовного удостоверения, водительского удостоверения и других важных для пользователя документов, необходимых для оперативного предоставления услуг в национальном и международном масштабе“, - рассказал о нововведении представитель МВД.
Одним из наиболее важных моментов при получении цифровых водительских прав является получение точной информации о водителе за рубежом. После потери права управления об этом должны узнать и чиновники других стран, хотя передача такой информации до сих пор затруднена. „Например, Литва и Польша представят на рынок свои кейсы, которые смогут „общаться“ друг с другом - обмениваться информацией, обмениваться данными и позволять пользователям через кейс получать доступ к электронным сервисам стран. Это должно будет работать не только онлайн, но и физически — например, полицейский сможет сканировать цифровые водительские права во время прямого контакта.
Да, у полиции после остановки иностранного гражданина будет возможность проверить право на вождение в цифровом водительском удостоверении наряду с другими данными“, - заверила М.Англеу.
Как указали в МВД, электронные водительские права являются частью проекта цифровой идентификации ЕС Potential — безопасных цифровых водительских прав, которые будут приниматься агентами по прокату автомобилей и полицейскими по всей Европе. По словам М. Англеу, окончательная реализация норм и требований регламента – это отдельный проект государственного уровня, реализация которого ожидается в 2027 году, поскольку к началу этого года все государства ЕС должны предоставить своим гражданам, резидентам и компаниям с цифровые удостоверения личности.
Европейская комиссия обещает, что к 2030 году 80% граждан ЕС получат возможность пользоваться электронными средства идентификации, которые будут признаны в любой стране ЕС.
Цифровое водительское удостоверение — лишь один из разрабатываемых кейсов, в котором будут храниться цифровые версии различных документов. Хотя сначала опробовать его смогут только пользователи Citybee, позже таким приложением сможет воспользоваться любой гражданин.