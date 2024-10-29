Водительское удостоверение больше не понадобится – в Литве тестируется электронная версия: кто станет первыми подопытными кроликами?

„Водительское удостоверение – это не тот документ, который всегда с собой. Часто возникают вопросы, до какого момента он действителен, где находится, сколько категорий действительны, какой его номер. Небольшие нюансы, но мы немного ощущаем стресс и теряем время.

Сегодняшние реалии таковы, что мы хотим, чтобы все было здесь, сейчас и с нами. Мы стремимся к тому, чтобы водительское удостоверение было всегда с вами - на вашем мобильном телефоне, чтобы вы могли оперативно получать напоминания, иметь связь с организациями или учреждениями“, - пояснил Т. Палюлис основные цели внедрения этого документа на форуме. Как рассказал Т.Палюлис, установка такого документа займет десяток секунд, а сам документ будет разделен на несколько блоков: информация о документе и человеке, информация об отдельных категориях вождения и данные о состоянии здоровья.