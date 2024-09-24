2024.09.24 16:15

Водители придумали, как защищаться от мобильных радаров – создали специальный знак

 
ru.DELFI.lt
Greičio matuoklio pristatymas Vilniuje
Greičio matuoklio pristatymas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Мобильные радары вызывают ужас у водителей. Тем более, что это радары чаще всего ставят та, где водители любят превышать скорость.

Жители одного Дззукийского городка, в котором время от времени устанавливают мобильный радар – на въезде в город, где нет домов, однако уже действует режим населенного пункта, установили самодельный знак, предупреждающий водителей о „сюрпризах“. Однако полиция выступает против таких действий. „Согласно 1 ч. 13 ст. Правил дорожного движения, все знаки на дорогах должны быть согласованы с Литовской дирекцией автомобильных дорог.

Согласно 6 пункту 12 статьи, установка самодельных знаков запрещена.

Ženklas, kad stovi trikojis

За нарушение грозит штраф от 300 до 560 евро (за несогласование знака с ответственными учреждениями).

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