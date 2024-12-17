Водители получили смс-сообщения с напоминанием: без справки они не смогут управлять автомобилями

Компания в пресс-релизе информирует, что справку должны получить водители, а Regitra напоминает им об этом.
„Regitra информирует, что уже не действует или скоро не будет действовать ваша медицинская справка. Напоминаем, что с 1 января 2025 года водители без действующей справки, не смогут управлять автомобилем, потому что временно будет ограничен срок действия их водительского удостоверения. Информацию о сроке действия справки можно найти здесь: Vairuotojų portalas (eregitra.lt).
После того как водитель пройдет комиссию, данные в системе будут автоматически обновлены, Вам ничего не придется делать. Мы просим вас обновить ваши контактные данные на портале – тогда мы сможем информировать вас об актуальной информации наиболее удобным для вас способом“, – сказано в смс-сообщении.
В начале декабря гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас информировал, что справки не сделали еще 98 000 водителей. Особенно неактивны водители 25-30 лет – почти 25 000 человек. Менее активным водители северной части Литвы, Зарасай, Висагинаса, Паневежиса.
Представитель полиции Ритис Восилюс сказал, что дополнительные рейды на выявление водителей без справок проводить не будут, но если водитель превышает скорость и это фиксирует радар, то автоматически система проверяет, действует ли водительское удостоверение.
„Штраф 30–50 евро. Первый раз – 15 евро, половина минимального штрафа“, – сказал Восилюс.