Водители получили смс-сообщения с напоминанием: без справки они не смогут управлять автомобилями

Компания в пресс-релизе информирует, что справку должны получить водители, а Regitra напоминает им об этом.

„Regitra информирует, что уже не действует или скоро не будет действовать ваша медицинская справка. Напоминаем, что с 1 января 2025 года водители без действующей справки, не смогут управлять автомобилем, потому что временно будет ограничен срок действия их водительского удостоверения. Информацию о сроке действия справки можно найти здесь: Vairuotojų portalas (eregitra.lt).