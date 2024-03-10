Водители должны быть начеку: начнутся проверки на дорогах

"Проверки планируем начать весной, когда потеплеет, тогда оборудование будет работать точнее", – сказала представитель департамента Рената Суровец.

По ее словам, в декабре прошлого года департамент приобрел комплект анализаторов загрязнений – один для автомобилей с дизельным двигателем, другой - с бензиновым и газовым.

"Поскольку в департаменте есть 5 отделений, планируется купить дополнительные комплекты", – сказала Суровец.

Стоимость одного комплекта - от 13 500 до 15 000 евро.

Министерство охраны окружающей среды утвердило новый порядок остановки и осмотра транспортных средств, в нем подробно рассказано, как автомобили с 1 января 2024 года будут останавливать инспекторы охраны природы.

Представители департамента сказали, что ждут тепла, чтобы начать проверки.

Delfi напоминает, что инспекторы могут останавливать автомобили на улице, чтобы проверить выхлопы.