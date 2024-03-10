Водители должны быть начеку: начнутся проверки на дорогах

"Проверки планируем начать весной, когда потеплеет, тогда оборудование будет работать точнее", – сказала представитель департамента Рената Суровец.
По ее словам, в декабре прошлого года департамент приобрел комплект анализаторов загрязнений – один для автомобилей с дизельным двигателем, другой - с бензиновым и газовым.
"Поскольку в департаменте есть 5 отделений, планируется купить дополнительные комплекты", – сказала Суровец.
Стоимость одного комплекта - от 13 500 до 15 000 евро.
Министерство охраны окружающей среды утвердило новый порядок остановки и осмотра транспортных средств, в нем подробно рассказано, как автомобили с 1 января 2024 года будут останавливать инспекторы охраны природы.
Представители департамента сказали, что ждут тепла, чтобы начать проверки.
Delfi напоминает, что инспекторы могут останавливать автомобили на улице, чтобы проверить выхлопы.
Если инспекторы установят неисправность системы выхлопов, водителя ждет штраф 100-300 евро (за повторное нарушение – 300-500 евро). За загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами грозит штраф в размере 60-120 евро (за повторное нарушение – 500-1200 евро).
Кроме того, по закону, если количество вредных выхлопов превышает установленную норму или наблюдается значительная утечка любой жидкости, например, машинного масла или горючего, то инспекторы могут отменить действие техосмотра такого автомобиля.
Департамент планирует проверять от 9000 до 15 000 машин в год.