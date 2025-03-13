Водителей ждут неприятные сюрпризы: на улицу снова выезжает техника для посыпки дорог

По словам синоптиков, с четверга ждут перемены погоды – прогнозируют смешанные осадки, сильный ветер и похолодание. Наибольшая вероятность сложных условий прогнозируется в северной и западной части страны.
По данным служб, специалисты оценили предупреждения и готовятся к сложным условиям, превентивно посыпают дороги. Особое внимание уделяют мостам, виадукам, опасным горкам, поскольку на таких местах гололед образуется особенно быстро.
АО Kelių priežiūra отвечает за качество государственных дорог, городскими дорогами занимаются муниципалитеты.
Несмотря на проводимые работы, дорожные службы просят водителей проявить бдительность, следить за условиями, действиями других участников движения, за знаками и не нарушать ПДД, всегда выбирать безопасную скорость.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на пятницу прогнозируют осадки (дождь, переходящий в мокрый снег и снег), местами сильные. В некоторых районах прогнозируют гололед. Усилится ветер. Температура будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем местами небольшие осадки. Будет ветрено, температура 0–5 градусов тепла.
В субботу вероятность осадков невелика. Ночью местами гололед. Ночью 2–7 градусов мороза, днем 4–8 градусов тепла.
В воскресенье днем во многих районах прогнозируют осадки. Сильный ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза, у моря около 0, днем 3–8 градусов тепла.