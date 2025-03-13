Водителей ждут неприятные сюрпризы: на улицу снова выезжает техника для посыпки дорог

В последние дни в Литве установилась теплая и сухая погода, однако синоптики прогнозируют, что в ближайшее время ситуация изменится кардинально. Дорожные службы предупреждают – не удивляйтесь, если увидите технику для посыпки дорог, прогнозируют гололед.