Водителей в Литве просят быть осторожными: скользкие дороги

Покрытия региональных дорог с меньшей интенсивностью движения во многих местах покрыты слоем утрамбованного или рыхлого снега, толщина которого местами достигает 10 см.

На дорогах работает дорожная техника, водителей просят быть внимательными и не торопиться, поскольку дороги скользкие. Следует выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, и не совершать резких маневров.

В Литве без осадков. Температура воздуха от 16 до 19 градусов ниже нуля, в северо-восточной части страны от 19 до 25 градусов мороза. По данным Гидрометеослужбы, существенного снега в течение дня не будет. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.