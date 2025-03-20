2025.03.20 17:44

Водителей скорой ждут перемены – придется переквалифицироваться или уйти с работы

 
ru.DELFI.lt
Greitosios medicinos pagalbos automobilis
Greitosios medicinos pagalbos automobilis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Доя января 2026 года водители скорой должны определиться – уйти с работы или стать фельдшерами. Часть водителей уже получила необходимую квалификацию, но некоторые решили уйти с работы. Минздрав подчеркивает, что этот порядок улучшит работу службы, услуги пациентам будут предоставлять более эффективно.

Фельдшер-водитель Робертас Пасковский работает в Вильнюсской службе скорой помощи уже три года. Он сказал, что работа фельдшера нелегкая, но интересная и немонотонная.

„Каждый пациент, каждый вызов - особенный. Одинаковых нет – каждая ситуация в любой момент может измениться“, – сказал он.

Он решил учиться на фельдшера, когда понял, что просто, сидя за рулем, не сможет помочь команде. Он признал, что было нелегко.

„Сложно с маленькими детьми, которые не могут ничего сказать, приходят дяди и тети, а дети не могут говорить. Но я уже по их реакции понимаю, что и как, что надо делать. Это дает информацию – как подойти, как говорить с пациентом. Это действует и с пожилыми людьми“, – сказал Пасковский.

Он призвал и других водителей не медлить с переквалификацией.

„Вильнюсскому филиалу не хватает 45 водителей, 21 в Вильнюсе и 24 в других городах. Это немало, поэтому надо побудить наших водителей переквалифицироваться“, – заметил Пасковский.

Минздрав напоминает, что водителей уже давно побуждают переквалифицироваться – часть их это сделало, но осталось 150 человек, которые не хотят переквалифицироваться. Этот год - последний.

„В большинстве стран Европы, даже в богатых странах нет просто водителей“, – сказала вице-министр Лаймуте Вайделене.

Сейчас на место выезжает команда скорой из двух человек – два медика или медик и водитель. Однако нередко не хватает одного фельдшера, чтобы оказать необходимую помощь.

„Важно понять, что наша работа – не только приезд к пациенту или его доставка в больницу. Есть работа на месте происшествия, поэтому важно иметь команду, которая может оказать максимальную помощь“, – сказал врач Каролис Климавичюс.

„Простой пример: если надо реанимировать и работает водитель с фельдшером, то один фельдшер не может выполнить все действия. Надо гарантировать дыхание, делать эффективный массаж сердца, подготовить катетер – все это одному не под силу“, – подчеркнул Пасковский.

„Если переквалифицируется водитель, ему работать легче, он уже знаком со всем порядком“, – сказала представитель профсоюза работников скорой „Солидарность“ Йоланта Кебурене.

Jolanta Keburienė

„Не надо бояться – с таким мы встречались и прежде, во время вызовов. Разница лишь в том, что получаешь квалифицированные знания“, – прибавил Пасковский.

Кроме того, после получения квалификации увеличится зарплата – на 200 евро „на руки“.

Вице-министр Вайделене прибавила, что часть водителей подала заявки на переквалификацию.

„Только около 100 человек еще не определились или решили уйти“, – информировала она.

Учиться на фельдшера придется два года.

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