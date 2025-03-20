Водителей скорой ждут перемены – придется переквалифицироваться или уйти с работы

Фельдшер-водитель Робертас Пасковский работает в Вильнюсской службе скорой помощи уже три года. Он сказал, что работа фельдшера нелегкая, но интересная и немонотонная.

Он решил учиться на фельдшера, когда понял, что просто, сидя за рулем, не сможет помочь команде. Он признал, что было нелегко.

„Сложно с маленькими детьми, которые не могут ничего сказать, приходят дяди и тети, а дети не могут говорить. Но я уже по их реакции понимаю, что и как, что надо делать. Это дает информацию – как подойти, как говорить с пациентом. Это действует и с пожилыми людьми“, – сказал Пасковский.