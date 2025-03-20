Водителей скорой ждут перемены – придется переквалифицироваться или уйти с работы

Фельдшер-водитель Робертас Пасковский работает в Вильнюсской службе скорой помощи уже три года. Он сказал, что работа фельдшера нелегкая, но интересная и немонотонная.
„Каждый пациент, каждый вызов - особенный. Одинаковых нет – каждая ситуация в любой момент может измениться“, – сказал он.
Он решил учиться на фельдшера, когда понял, что просто, сидя за рулем, не сможет помочь команде. Он признал, что было нелегко.
„Сложно с маленькими детьми, которые не могут ничего сказать, приходят дяди и тети, а дети не могут говорить. Но я уже по их реакции понимаю, что и как, что надо делать. Это дает информацию – как подойти, как говорить с пациентом. Это действует и с пожилыми людьми“, – сказал Пасковский.
Он призвал и других водителей не медлить с переквалификацией.
„Вильнюсскому филиалу не хватает 45 водителей, 21 в Вильнюсе и 24 в других городах. Это немало, поэтому надо побудить наших водителей переквалифицироваться“, – заметил Пасковский.
Минздрав напоминает, что водителей уже давно побуждают переквалифицироваться – часть их это сделало, но осталось 150 человек, которые не хотят переквалифицироваться. Этот год - последний.
„В большинстве стран Европы, даже в богатых странах нет просто водителей“, – сказала вице-министр Лаймуте Вайделене.
Сейчас на место выезжает команда скорой из двух человек – два медика или медик и водитель. Однако нередко не хватает одного фельдшера, чтобы оказать необходимую помощь.
„Важно понять, что наша работа – не только приезд к пациенту или его доставка в больницу. Есть работа на месте происшествия, поэтому важно иметь команду, которая может оказать максимальную помощь“, – сказал врач Каролис Климавичюс.
„Простой пример: если надо реанимировать и работает водитель с фельдшером, то один фельдшер не может выполнить все действия. Надо гарантировать дыхание, делать эффективный массаж сердца, подготовить катетер – все это одному не под силу“, – подчеркнул Пасковский.
„Если переквалифицируется водитель, ему работать легче, он уже знаком со всем порядком“, – сказала представитель профсоюза работников скорой „Солидарность“ Йоланта Кебурене.
„Не надо бояться – с таким мы встречались и прежде, во время вызовов. Разница лишь в том, что получаешь квалифицированные знания“, – прибавил Пасковский.
Кроме того, после получения квалификации увеличится зарплата – на 200 евро „на руки“.
Вице-министр Вайделене прибавила, что часть водителей подала заявки на переквалификацию.
„Только около 100 человек еще не определились или решили уйти“, – информировала она.
Учиться на фельдшера придется два года.