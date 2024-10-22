Водитель возмущена действиями Regitrа: получить документ в отделении нельзя, плата за доставку – огромная

„Я работаю с доставкой, знаю, какие расценки при подписании договоров, поэтому я считаю, что так государственная компания наживается, а ведь и без того ее содержат на деньги налогоплательщиков. Я считаю, это ненормально“, – писала женщина.

Ее удивила и плата за доставку. Если документ доставляют через пакомат LP Express цена составляет 4,9 евро, а если через курьера – 6,99 евро. Женщина считает это грабежом.

„Почему Regitrа не дает забрать документ в отделении. Я живу рядом, а вынуждена заказывать доставки с курьером?“, – вопрошала водитель.

В редакцию Delfi обратилась читатель, которая была возмущена, что при заказе документа по интернету не могла выбрать вариант „забрать документ в отделении“.

Надо заметить, что с июля 2024 года Regitra уже не госкомпания, а акционерное общество.

Пресс-секретарь компании Ингрида Чапе сказала, что временно нельзя забрать документы в отделении. Такое решение было принято для управления потоками клиентов.

„Сейчас при заказе документа по интернету, документ доставляют в пакомат или с курьером. Это временное решение, оно необходимо для того, чтобы справиться с потоками клиентов, поскольку с 1 июля Regitra начала выдавать водительские квалификационные карты. Согласно прогнозам, в ближайшие 4-5 месяцев будет большой поток желающих их получить. Позже поток клиентов должен стабилизироваться“, – сказала Чапе.