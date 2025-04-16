Водитель возмущен: вопрос, что делают вильнюсские власти

„Не знаю, известно ли вам, что JUDU в Вильнюсе продает места на стоянках (стоянка около Антакальнисской поликлиники), т.е., как мне объяснили по телефону, они продали не только обычные места, но и места для инвалидов! Въезжаешь на стоянку, тебя информируют, что мест нет! Однако я насчитал 10 пустых обычных мест и 7 для инвалидов“, – сказал мужчина.