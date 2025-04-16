Водитель возмущен: вопрос, что делают вильнюсские власти

„Не знаю, известно ли вам, что JUDU в Вильнюсе продает места на стоянках (стоянка около Антакальнисской поликлиники), т.е., как мне объяснили по телефону, они продали не только обычные места, но и места для инвалидов! Въезжаешь на стоянку, тебя информируют, что мест нет! Однако я насчитал 10 пустых обычных мест и 7 для инвалидов“, – сказал мужчина.
Читатель Delfi, узнав об этом, спросил, почему он должен ждать, если на стоянке есть свободные места.
„Я приехал в поликлинику и должен был ждать, пока кто-нибудь уедет, хотя свободные места были. Что делать инвалидам, которые не могут парковаться на специальных местах около поликлиники? Поскольку эти места продала компания JUDU?
Что делает вильнюсская власть, заявляющая, что заботится о жителях“, – писал он.
Журналист связался с представителем JUDU Мартинасом Норкунасом, который рассказал причину такого явления.
„На стоянке на ул. Антакальнё, 59 (около поликлиники) долговременные разрешения на парковку не выдаются, для работников поликлиники их тоже не бронируют. На площадке действует автоматическая система, фиксирующая свободные места, выезжающие и въезжающие автомобили.
Каждый клиент может на час оставить машину бесплатно, за исключением случаев, когда стоянка полностью заполнена. В таких случаях система не дает заехать на , пока не освободится место.
Что касается конкретной ситуации – вероятно, на тот момент система допустила ошибку и неправильно подсчитала автомобили, поэтому временно машины не могли въехать на площадку. Мы проверим систему, если обнаружим сбои, устраним проблему“, – сказано в комментарии.