2024.10.14 06:20

Во втором туре в округе Каршувос поборются либерал Ричардас Юшка и представитель "Зари Немана" Томас Амброза

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В одномандатном округе Каршувос после подсчета всех голосов стало известно, что во второй тур выборов в Сейм прошли представитель Движения либералов Ричардас Юшка и кандидат от партии „Заря Немана“ Томас Амброза.

Либерал Р. Юшка в первом туре набрал 25,39 проц. голосов, Т. Амброза – 18,46 проц.

ELTA напоминает, что в одномандатном округе Каршувос свою кандидатуру выдвинули 9 политиков: представитель „Зари Немана“ Томас Амброза, „аграрий“ Аудроне Бальчюнене, консерватор Эгидиюс Гедрайтис, представитель Партии регионов Литвы Ляонас Грейчюс, представитель Движения либералов Ричардас Юшка, представительница Союза демократов „Во имя Литвы“ Людмила Норкайтене, социал-демократ Альгирдас Пенюта, представитель Союза народа и справедливости (центристов, народников) Добилас Синкявичюс и представительница Коалиции мира Юстина Шлакайтите.

В 2020 г. мандат члена Сейма в одномандатном округе Каршувос получил Ричардас Юшка.

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