Во вторник прогнозируется скачок цен на электроэнергию: рекомендуется сократить потребление

Руководитель Отдела разработки продуктов компании энергетических решений Мантас Каваляускас говорит, что в самый дорогой час цена на электроэнергию за мегаватт-час достигнет 726 евро, включая НДС.

„Из-за отключения соединения NordBalt со Швецией на бирже Nord Pool ожидается скачок цен на электроэнергию. Хотя потребление постепенно снижается, весна приносит больше солнца и ветра, однако производство возобновляемых источников энергии не совпадает с пиками потребления. Именно поэтому цены на электроэнергию снова резко вырастут в утренний пик“, - говорит М. Каваляускас.