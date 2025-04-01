Во вторник прогнозируется скачок цен на электроэнергию: рекомендуется сократить потребление

Руководитель Отдела разработки продуктов компании энергетических решений Мантас Каваляускас говорит, что в самый дорогой час цена на электроэнергию за мегаватт-час достигнет 726 евро, включая НДС.
„Из-за отключения соединения NordBalt со Швецией на бирже Nord Pool ожидается скачок цен на электроэнергию. Хотя потребление постепенно снижается, весна приносит больше солнца и ветра, однако производство возобновляемых источников энергии не совпадает с пиками потребления. Именно поэтому цены на электроэнергию снова резко вырастут в утренний пик“, - говорит М. Каваляускас.
По словам эксперта, подобный скачок цен был зафиксирован и в понедельник, когда стоимость мегаватт-часа в самый дорогой час достигла 935,33 евро с учетом НДС.
В субботу утром из-за неисправности было отключено электросоединение NordBalt между Литвой и Швецией.
По данным литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, неисправность, повлиявшая на соединение NordBalt, произошла на преобразовательной подстанции на шведской стороне. Причина устанавливается.
Линия электропередачи мощностью 700 МВт со Швецией действует с 2016 года.