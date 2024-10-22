Во вторник началось досрочное голосование во втором туре выборов в Сейм

Как и в ходе первого тура выборов, так и на этой неделе, с 7 до 20 часов можно будет проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных местах для голосования.

Как указывает Главная избирательная комиссия (ГИК), все избиратели смогут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

Избирателям, которые не смогут прийти на избирательные участки, будет предоставлена ​​возможность проголосовать дома и в медицинских учреждениях.

23-25 октября голосование будет организовано в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.