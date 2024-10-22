Во вторник началось досрочное голосование во втором туре выборов в Сейм

Как и в ходе первого тура выборов, так и на этой неделе, с 7 до 20 часов можно будет проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных местах для голосования.
Как указывает Главная избирательная комиссия (ГИК), все избиратели смогут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
Избирателям, которые не смогут прийти на избирательные участки, будет предоставлена возможность проголосовать дома и в медицинских учреждениях.
23-25 октября голосование будет организовано в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.
25-26 октября члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
Голосование в дипломатических представительствах Литвы за рубежом проводится в установленное каждым представительством время.
ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является паспорт или удостоверение личности. Подойдут и другие документы, выданные в Литве, содержащие фотографию избирателя и личный код: водительские права, дипломатический паспорт и т. д.
Где можно проголосовать?
Как информирует Главная избирательная комиссия (ГИК), в Вильнюсе избиратели могут досрочно проголосовать в пяти местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституцийос, 3); в здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес, 50), Бизнес-школе Вильнюсского университета (ал. Саулетекё, 22); на Площади А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади в центре города.
Избиратели Вильнюсского района смогут проголосовать в здании самоуправления (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс), в Неменчинском центре культуры (ул. Швенчёню, 12, Неменчине), деревне Букишкис (ул. Мокиклос, 6, Авиженское староство).
В Каунасе избирателей, желающих проголосовать заранее, будут ждать в здании Каунасского городского самоуправления (ал. Лайсвес, 96) и в здании Каунасского районного самоуправления (пр. Саванорю, 371).
В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании Клайпедского городского самоуправления (ул. Лиепу, 11).
Избирателям в 8 округах голосовать не нужно
В первом туре выборов в Сейм были избраны 8 депутатов. Избиратели округа Старый город-Жверинас, а также Антакальнисского, Кельмеско-Шилальского, Кедайнского, Жемгалос западного, Шальчининкско-Вильнюсского, Неменчинского и Йонавского уже имеют своих представителей в парламенте.
В остальных 63 округах второй тур выборов пройдет в воскресенье – 27 октября.
За мандаты поборются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.
13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм. После подсчета результатов во многомандатном и одномандатных округах социал-демократическая партия уже обеспечила себе 20 мест в парламенте, консерваторы – пока 18, „Заря Немана“ – 15 мандатов. Союз демократов „Во имя Литвы“ уже получил 8 мандатов, Союз крестьян и зеленых Литвы – 6.