Во время военных учений в ряде районов Вильнюса и Каунаса будет введен комендантский час

Как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, учения Литовской армии и союзников по НАТО пройдут в столице и Каунасе 6-8 мая. В ходе учений будет проверена готовность учреждений, органов и организаций к проведению мобилизации и выполнению задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.

Кроме того, в Виршулишкском и Панеряйском районах пройдут переброски воинских частей и полицейские рейды. Также солдаты вместе со стрелками будут отрабатывать навыки контроля над территорией без полиции, будут останавливать транспорт, предназначенный только для учений, и выполнять охрану некоторых объектов.

"Комендантский час будет введен исключительно в малонаселенных, промышленных районах в ночное время с 24.00 часов и продлится до 5 часов утра", – сообщили в Литовской армии.

Командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис сообщил во вторник, что в ближайшие месяцы в Литве начнется интенсивная фаза учений НАТО. Он отметил, что в стране будут отрабатывать навыки более 20 тыс. военнослужащих страны и союзников.

Для участия в учениях будут призваны 2500 солдат действующего резерва, а еще несколько тысяч будут вызваны для короткой процедуры сверки данных. В ходе учений также будет протестирована система комендатур.

В январе этого года НАТО начало крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как сообщалось ранее, учения призваны имитировать реакцию НАТО на нападение такого соперника, как Россия.