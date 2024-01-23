Во время вильнюсского Фестиваля света ждут ограничения движения

С 18 ч. 25 января до 23 ч. 28 января будет запрещено движение на ул. Университето, Шварцо, на части ул. Диджёи перед костелом Св. Казимира pи на части ул. Вильняус от ул. Леиклос до ул. Клайпедос.

Во время Фестиваля света с 18 ч. 25 января до 6 ч. 28 января будет запрещен въезд транспорта в Старый город (за исключением автомобилей жителей этой части города и обслуживающего транспорта). Изменений в расписании и маршрутах общественного транспорта не будет.