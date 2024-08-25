Во время рейда в Вильнюсе пришлось вызывать Службу по правам детей: пьяная женщина везла детей „домой“

Полиция провела рейд в Швенчёнском районе с самого утра.

Первый пьяный водитель (1,27 промилле) приехал на автомобиле Toyotа. Он уверял, что пил накануне.

Молодой водитель Citroen „надул“ 1,43 промилле. Он также утверждал, что пил накануне.

Лидером рейда стал велосипедист – в организме 50-летнего мужчины было 2,45 промилле.

В Шальчининкском районе попались трое нетрезвых велосипедистов - 1,20, 1,31 и 1,43 промилле.

Был остановлен и нетрезвый (1,26 промилле) 55-летний водитель Hyundai.

Водитель Toyotа был наказан за опасное вождение.

19-летний водитель BMW ездил без прав на вождение.

После 12 ч. полиция начала рейд на ул. Виршулё (Вильнюс). Тут попался лишь один нарушитель.