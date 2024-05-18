Во время перестрелки в Афганистане пострадала гражданка Литвы

"Министерство иностранных дел получило от делегации ЕС в Афганистане информацию о раненой гражданке Литвы. Представитель ЕС общался с этой женщиной, ее состояние стабильное, ранения жизни не угрожают, женщина в сознании", – сказала представитель МИД Паулина Левицките.

Министерство обращает внимание на то, что ездить в Афганистан не рекомендуется.

"Напоминаем гражданам не ездить в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там неважная, высока угроза терроризма", – отметила Левицките.