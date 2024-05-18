2024.05.18 13:20

Во время перестрелки в Афганистане пострадала гражданка Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bamijano provincija
Bamijano provincija
ФОТО: Sipa / Scanpix

Министерство иностранных дел Литвы сообщает, что в Афганистане пострадала гражданка Литвы, ее состояние стабильное, она в сознании. Женщина пострадала во время перестрелки в популярной среди туристов провинции Бамиан, находящемся в 3 часах езды от Кабула. Группа туристов ехала на рынок, когда как минимум один мужчина открыл стрельбу, сообщает El País.

"Министерство иностранных дел получило от делегации ЕС в Афганистане информацию о раненой гражданке Литвы. Представитель ЕС общался с этой женщиной, ее состояние стабильное, ранения жизни не угрожают, женщина в сознании", – сказала представитель МИД Паулина Левицките.

Министерство обращает внимание на то, что ездить в Афганистан не рекомендуется.

"Напоминаем гражданам не ездить в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там неважная, высока угроза терроризма", – отметила Левицките.

Норвежский портал TV2.no сообщает, что в Афганистане пострадали четверо туристов. По данным источников в больнице, пострадала литовка, а также граждане Норвегии, Австралии и Испании. Личности пострадавших больница не разглашает. Во время нападения погибли шесть человек.

МИД Испании подтвердил, что трое погибших - граждане Испании. Погибли также трое афганцев.

Власти Афганистана задержали четверых подозреваемых.

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