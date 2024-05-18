Во время перестрелки в Афганистане пострадала гражданка Литвы

"Министерство иностранных дел получило от делегации ЕС в Афганистане информацию о раненой гражданке Литвы. Представитель ЕС общался с этой женщиной, ее состояние стабильное, ранения жизни не угрожают, женщина в сознании", – сказала представитель МИД Паулина Левицките.
Министерство обращает внимание на то, что ездить в Афганистан не рекомендуется.
"Напоминаем гражданам не ездить в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там неважная, высока угроза терроризма", – отметила Левицките.
Норвежский портал TV2.no сообщает, что в Афганистане пострадали четверо туристов. По данным источников в больнице, пострадала литовка, а также граждане Норвегии, Австралии и Испании. Личности пострадавших больница не разглашает. Во время нападения погибли шесть человек.
МИД Испании подтвердил, что трое погибших - граждане Испании. Погибли также трое афганцев.
Власти Афганистана задержали четверых подозреваемых.