Во время обысков по делу Foxpay найдена большая коллекция часов: эксперт назвал их стоимость

На вопрос Delfi, покупают ли такие часы в качестве инвестиции, как произведения искусства, глава магазина Three Old Mechanics Рокас Шулнюс ответил: „Это как яйца Фаберже, только еще и показывают время. Это творение механики. Часы с турбийоном или вечным календарем покупают и хранят как инвестицию. Поскольку мастера производят их в очень небольшом количестве. Например, есть всего несколько сотен часов Patek Philippe Grandmaster, больше их не будет. Их не собирают массово на конвейере, это ручная работа“, – сказал Шульнюс.