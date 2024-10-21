Во время обысков по делу Foxpay найдена большая коллекция часов: эксперт назвал их стоимость

Напомним, что в рамках расследования Foxpay была задержана акционер компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас (задержан на два месяца) и Миндаугас Навицкас (муж экс-министра социальной защиты и труда Моники Навицкене).
Вильнюсский салон Three Old Mechanics в фейсбуке представил запись, в которой оценил часы найденные во время обысков. Глава магазина разрешил порталу Delfi поделиться этой информацией.
„Владельцу явно нравились часы Audemars Piguet. Из 27 штук 14 - это Audemars Piguet и все они из коллекции Royal Oak. Три экземпляра - золотые с турбийоном (стоимость 1 шт - около 230 000 евро)“, – сказал в тексте.
Другие часы попроще, но не простые (из желтого, белого золота), их цена в среднем от 30 000 до 60 000 евро.
„Есть 4 шт Rolex Dayjust, Day Date. Классические Omega Speedmaster, Hublot Fusion, Bulgari Octo (красивый слиток золота с точным механизмом Zenith El Primero). Возможно, и Richard Mille ref: 052 Skull. Плохой ракурс (помог в распознавании коллега) – (цена) 500 000 евро“, – писал он.
„И вишенка на торте, если я не ошибаюсь: Patek Philippe Grandmaster ref: 6300 с вечным календарем – за 6,5 млн. евро“, – сказано в тексте.
Правда, автор записи не исключает, что некоторые часы могут быть фальшивыми.
На вопрос Delfi, покупают ли такие часы в качестве инвестиции, как произведения искусства, глава магазина Three Old Mechanics Рокас Шулнюс ответил: „Это как яйца Фаберже, только еще и показывают время. Это творение механики. Часы с турбийоном или вечным календарем покупают и хранят как инвестицию. Поскольку мастера производят их в очень небольшом количестве. Например, есть всего несколько сотен часов Patek Philippe Grandmaster, больше их не будет. Их не собирают массово на конвейере, это ручная работа“, – сказал Шульнюс.
По его словам, одни часы, кажется с бриллиантами, хотя ракурс неудобный, сложно точно утверждать.
Он заметил, что только некоторые из часов штучной работы.
„Все остальные роскошные, редкие, да, их не купишь просто так в магазине, придется ждать, но они доступны простому смертному. Средняя их стоимость – до 50 000–70 000 евро. Ультра-роскошных часов на фото нет, в основном это роскошные - luxury и high–end luxury - часы“, – сказал собеседник.