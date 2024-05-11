2024.05.11 14:55

Во время голосования на выборах президента Литвы полиция усилит патрулирование

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Полиция сообщает, что во время голосования на президентских выборах и на референдуме о двойном гражданстве планируется усилить патрулирование, чтобы в случае необходимости или угрозы можно было немедленно пресечь нарушения или конфликтную ситуацию. В день выборов будут работать полицейские в униформе и без.

В пятницу состоялась встреча генкомиссара полиции Ренатаса Пожелы с главой Главизбиркома Линой Петронене, на которой обсудили работу во время выборов, обменялись информацией и расставили последние точки в действиях во время выборов и референдума.

"Полиция уже начала подготовку к выборам, полиция постоянно следит за публичным пространством, оценивает угрозы. В выходные мы еще больше усилим контроль", – сказал во время встречи Пожела.

Renatas Požėla

"Главная задача всех комиссий, организующих выборы - не только прозрачность, но и сохранение бдительности, сотрудничество с полицией, чтобы пресечь любые нарушения или конфликтным ситуациям", – сказала Петронене.

По словам Пожелы, полиция поддерживает связь с муниципальными комиссиями и председателями избирательных участков, а также созданы резервные группы предварительного расследования для работы с внеочередными инцидентами.

Во время встречи также договорились, что в случае необходимости, если возникнет угроза безопасности людей или документов, полиция будет готова сопровождать членов комиссии, чтобы документы безопасно доставили на место назначения.

Полиция и ГИК просят всех, кто заметит возможные нарушения во время выборов, немедленно сообщать о них по номеру 112 или по эл. почте ГИК rinkim@vrk.lt

Выборы президента и голосование по сохранению гражданства состоятся 12 мая.

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