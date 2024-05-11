Во время голосования на выборах президента Литвы полиция усилит патрулирование

Полиция сообщает, что во время голосования на президентских выборах и на референдуме о двойном гражданстве планируется усилить патрулирование, чтобы в случае необходимости или угрозы можно было немедленно пресечь нарушения или конфликтную ситуацию. В день выборов будут работать полицейские в униформе и без.