Во время демонтажа "передвижных двориков" на ул. Наугардуко ожидаются ограничения движения

 
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Vilniaus vadovai lankosi "DO architects" keliaujančiuose kiemeliuose
Vilniaus vadovai lankosi "DO architects" keliaujančiuose kiemeliuose
ФОТО: Facebook

Муниципальная компания Grinda сообщает, что в четверг будет временно ограничено движение на столичной ул. Наугардуко, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Сообщаем, что во время работ по демонтажу передвижных двориков 4 апреля с 17 до 23 ч. будет ограничена стоянка автомобилей на ул. Наугардуко от ул. Витянё до ул. Миндауго", – сообщает Grinda.

Grinda также информирует, что во время работ возможно образование заторов, поэтому жителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что было решено убрать передвижные дворики, а на их месте снова оборудовать места для парковки автомобилей.

Сообщалось, что передвижные дворики, простоявшие в городе 3,5 года, оказались невостребованными, в холодное время года ими практически не пользуются.

Муниципалитет оборудовал эти "дворики" вместо парковочных мест осенью 2020 года.

В 2021 г. портал Delfi писал, что эти дворики - идея архитекторов студии DO Architects. Delfi напоминает, что одна из архитекторов этой компании - супруга бывшего мэра Ремигиюса Шимашюса Гильма-Теодора Гилите.

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