Во Дворце правителей в Вильнюсе на Масленицу посетителей встретят дамы в средневековых нарядах

"Литовские правители имели свои, аристократические традиции празднования Масленицы. Они описаны в исторических источниках. Масленица праздновалась не один день – были организованы огромные пиры с сытными блюдами, музыкой, актерскими представлениями и танцами", – рассказывает заведующая отделом просвещения музея Дворца правителей Лирия Степонавичене.

Масленица – время перед Великим постом. В этом празднике отражались битва света и тьмы, добра и зла, весны и зимы, главное было хорошо повеселиться и сытно покушать.

Интересно, что Масленица на протяжении веков сохранила свой языческий дух. В раннем средневековье в Европе католическая церковь пыталась придать Масленице христианский оттенок, но это не победило старые традиции.

Блины пекут во время Масленицы во многих странах, так как это блюдо символизирует возвращение Солнца, его цветовой гаммы и тепла. В Литве варили шюпинис (гороховый суп), а в домах более богатых семей подавали пончики с вареньем из лепестков роз.