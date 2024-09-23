2024.09.23 15:44

Во дворце Кирдеев разместится Вильнюсский музей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kirdiejų rūmų projekto vizualizacija, konkursą laimėjo architektūros studija 2xJ
Kirdiejų rūmų projekto vizualizacija, konkursą laimėjo architektūros studija 2xJ

В пустующем дворце Кирдеев, который находится в центре Вильнюса, планируется разместить Вильнюсский музей.

Однако перед этим дворец XVII в. планируют обновить. В ходе реконструкции постараются сохранить как можно больше аутентичных особенностей и показать различные слои исторических зданий, а сам комплекс сделают привлекательнее для отдыха и получения знаний.

„Возрождение дворца Кирдеев и его приспособление для открытия музея - это пример сохранения исторического наследия и возвращения городских пространств горожанам. Вильнюсцы здесь не только смогут любоваться приведенным в порядок дворцом, но и посещать музейные выставки“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Конкурс на работы выиграла компания Dukart jot.

Дворец Кирдеев, который находится на столичной улице Барборы Радвилайте, - это резиденция вельмож начала XVII в, который позже стал частью ботанического сада Вильнюсского университета.

В 2004 г. муниципалитет сдал здание в аренду. Через год дворец был включен в список объектов культурного наследия. В том же году был подготовлен проект реконструкции дворца, расширен подвал, сделаны железобетонные перекрытия, выполнены другие работы, однако из-за нехватки документов, работы были остановлены, разрешение на строительство аннулировано.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии