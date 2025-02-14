Внук 90-летнего пенсионера возмущен: российское посольство говорит, что виновата Литва

„Уже в годы независимой Литвы он учил литовские спецслужбы саперному делу, работал на благо страны. 7 февраля моему дедушке исполнилось 90 лет, а из-за бездействия со стороны властей он остался без доходов.

Он сказал, что в числе этих людей и его дед, служивший сапером в Советской армии.

„Они должны получать пенсии из РФ. В связи с тем, что США в ноябре 2024 г. ввели санкции в отношении „Газпромбанк“ около 5000 наших граждан не могут получить пенсии, поскольку банк Swedbank не принимает переводы из „Газпромбанка“. Нынешние власти ничего не делают, чтобы решить проблему“, – писал внук пенсионера.

Между тем, литовские ведомства отмечают, что проблема в России, и она ее должна решать.

Внук пенсионера писал Delfi, что граждане Литвы, получающие пенсии из России по литовско-российскому соглашению 1993 года, остались без денег.

Представителей СМИ и оппозиции прошу помочь озвучить эту проблему и обратить внимание общества, властей на критическую ситуацию, требующую немедленных действий“, – писал он.

„Большинство совсем осталось без средств к существованию. Я думаю, в такой ситуации Литва должна позаботиться о своих гражданах и перенять выплату пенсий.

По его словам, литовские чиновники ничего не делают, чтобы помочь этим пенсионерам, большая их часть - граждане Литвы.

Основную пенсию, по соглашению между странами, ему платит РФ, но из-за санкций получить ее невозможно. Комментарий российского посольства здесь “, – писал внук.

В последний раз он получил основную пенсию в начале декабря. Сейчас он получает только небольшую литовскую пенсию по инвалидности и старости (стаж в Литве был небольшой).

Delfi обратился за комментарием в Соцмин. Советник министра Инги Ругинене Игнас-Альгирдас Добровальскас сказал, что у них нет данных, сколько таких пенсионеров проживает в Литве, и как Россия переводит деньги посольству.

„У нас есть соглашение от 1993 г. о порядке выплаты пенсий российским военным и членам их семей, проживающим в Литве.

Согласно соглашению, Россия выплачивает пенсии по своим законам, все вопросы решает посольство РФ. Деньги переводят через посольство на указанный Центробанком Литвы счет.

У нас нет информации о числе получателей таких пенсий, и порядке перевода денег посольству. В связи с санкциями мы предлагаем обращаться за комментарием в МИД и в Центробанк.