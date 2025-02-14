Внук 90-летнего пенсионера возмущен: российское посольство говорит, что виновата Литва

Внук пенсионера писал Delfi, что граждане Литвы, получающие пенсии из России по литовско-российскому соглашению 1993 года, остались без денег.
Между тем, литовские ведомства отмечают, что проблема в России, и она ее должна решать.
„Они должны получать пенсии из РФ. В связи с тем, что США в ноябре 2024 г. ввели санкции в отношении „Газпромбанк“ около 5000 наших граждан не могут получить пенсии, поскольку банк Swedbank не принимает переводы из „Газпромбанка“. Нынешние власти ничего не делают, чтобы решить проблему“, – писал внук пенсионера.
Он сказал, что в числе этих людей и его дед, служивший сапером в Советской армии.
„Уже в годы независимой Литвы он учил литовские спецслужбы саперному делу, работал на благо страны. 7 февраля моему дедушке исполнилось 90 лет, а из-за бездействия со стороны властей он остался без доходов.
В последний раз он получил основную пенсию в начале декабря. Сейчас он получает только небольшую литовскую пенсию по инвалидности и старости (стаж в Литве был небольшой).
Основную пенсию, по соглашению между странами, ему платит РФ, но из-за санкций получить ее невозможно. Комментарий российского посольства здесь“, – писал внук.
По его словам, литовские чиновники ничего не делают, чтобы помочь этим пенсионерам, большая их часть - граждане Литвы.
„Большинство совсем осталось без средств к существованию. Я думаю, в такой ситуации Литва должна позаботиться о своих гражданах и перенять выплату пенсий.
Представителей СМИ и оппозиции прошу помочь озвучить эту проблему и обратить внимание общества, властей на критическую ситуацию, требующую немедленных действий“, – писал он.
Delfi обратился за комментарием в Соцмин. Советник министра Инги Ругинене Игнас-Альгирдас Добровальскас сказал, что у них нет данных, сколько таких пенсионеров проживает в Литве, и как Россия переводит деньги посольству.
„У нас есть соглашение от 1993 г. о порядке выплаты пенсий российским военным и членам их семей, проживающим в Литве.
Согласно соглашению, Россия выплачивает пенсии по своим законам, все вопросы решает посольство РФ. Деньги переводят через посольство на указанный Центробанком Литвы счет.
У нас нет информации о числе получателей таких пенсий, и порядке перевода денег посольству. В связи с санкциями мы предлагаем обращаться за комментарием в МИД и в Центробанк.
Обращаем внимание на то, что банковские переводы через банки, не попавшие под санкции, не ограничены. Чтобы избежать проблем с выплатами пенсий в рублях и обеспечения их перевода, Россия может обсудить вопрос перевода денег в евро. В соглашении о переводах валюта не указана“, – сказал Добровольскас.
МИД Литвы отметил, что действующие в Литве финансовые ведомства осуществляют вводимые санкции, параллельно исследуют вопрос риска и средства контроля с учетом своей внутренней политики.
„Литовские ведомства не располагают полномочиями указывать частным субъектам каким клиентам оказывать финансовые услуги и не ограничивают переводы средств на счета российского посольства, за исключением случаев, установленных в законах о санкция в отношении России за военную агрессию в Украине.
Российское посольство должно решать проблемы, связанные с международными переводами, напрямую с поставщиками финансовых услуг или, в случае необходимости, выбирать другого поставщика услуг.
По вопросу финансовых выплат через российское посольство предлагаем обращаться в конкретное финансовое ведомство“, – сказано в ответе министерства.
Представители ЦБ сказали, что этот вопрос выходит за рамки их компетентности.
Delfi обратился за комментарием в Swedbank. Пресс-секретарь банка Гитис Верцинскас сказал, что Swedbank выполняет все литовские и международные законы, регламентирующие осуществление международных санкций и ограничений, поэтому не может принимать средства от субъектов, которые находятся под санкциями.