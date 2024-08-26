Вниманию жителей: мошенники рассылают сообщения от имени работников Налоговой инспекции

„Добрый день. Хотим информировать Вас, что подготовлена сумма налогов, которую Вам вернут в этом году.

Чтобы ее получить, сосканируйте код QR и подключитесь к безопасному порталу ГНИ, пользуясь своими кодами“, – сказано в письме.

ГНИ на своем сайте сообщает, что если человек получил подозрительное смс-сообщение о переплате налогов, незадекларированных доходах или неуплаченном штрафе, или получает письмо о неожиданных субсидиях, надо проявить осторожность.

Сообщается, что ГНИ не рассылает жителям смс-сообщения с дополнительными ссылками. Важно также знать, что то, что мошенники пишут, что адресант ГНИ, это необязательно так и есть.