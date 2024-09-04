Вниманию жителей: Литву накрыл мощный антициклон, увеличится уровень загрязнения

„Лето продолжается (ведь астрономическое продлится до 22 сентября). Мощный антициклон Квентин накрыл страны Балтии и Восточную Европу, он продержится довольно долго.
С юга будет идти тепло, поэтому по-прежнему будет сухо и тепло. Правда, ночи будут прохладными. Поднимется ветер, который будет носить пыль, увеличится уровень загрязнения. Скорее всего, не будет дождя, который прогнозировали в выходные, поскольку изменился прогноз. Поэтому одни будут радоваться, а у других прибавится забот...“, – писала синоптик.
Она поделилась прогнозом на эту и следующую неделю.
В среду без дождя. Днем 25-30°C.
В четверг ночью без дождя, туман, днем местами возможны небольшие дожди (наибольшая вероятность на юге). Ночью будет 13-17°C, на Куршской косе 19°C, днем 24-28°C.
В пятницу без дождя. Ночью будет 11-15°C, на Куршской косе 16-18°C, днем 24-28°C.
В субботу без осадков. Ночью 9-14°C, на Куршской косе 15- 17°C, днем 23-27°C.
В воскресенье без особых осадков. Ночью 10-15°C, на Куршской косе 17°C, днем 24-27°C.
В понедельник без дождя. Ночью 10-13°C, на Куршской косе 15-17°C, днем 22-25°C.
Во вторник без осадков. Ночью 10-13°C, на Куршской косе 14-17°C, днем 23-25°C.
В среду без осадков. Ночью 11-14°C, на Куршской косе 16°C, днем24-26°C.