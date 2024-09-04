Вниманию жителей: Литву накрыл мощный антициклон, увеличится уровень загрязнения

„Лето продолжается (ведь астрономическое продлится до 22 сентября). Мощный антициклон Квентин накрыл страны Балтии и Восточную Европу, он продержится довольно долго.

С юга будет идти тепло, поэтому по-прежнему будет сухо и тепло. Правда, ночи будут прохладными. Поднимется ветер, который будет носить пыль, увеличится уровень загрязнения. Скорее всего, не будет дождя, который прогнозировали в выходные, поскольку изменился прогноз. Поэтому одни будут радоваться, а у других прибавится забот...“, – писала синоптик.