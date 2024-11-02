Вниманию жителей: будет проверена система информирования

Во время проверки систем звуковой сигнал будет длиться около 3 минут. В то же время уведомления пришлют и на мобильные телефоны. Когда вы услышите сирены, включите телевидение ЛРТ или радио. В случае несчастья по этим каналам будет предоставлена необходимая информация, полезные советы, которые помогут позаботиться о себе и окружающих. Если вы не слышите сирены, заранее активируйте в мобильном устройстве функцию принятия информации. Инструкцию вы найдете здесь.