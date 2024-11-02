Вниманию жителей: будет проверена система информирования

Во время проверки систем звуковой сигнал будет длиться около 3 минут. В то же время уведомления пришлют и на мобильные телефоны. Когда вы услышите сирены, включите телевидение ЛРТ или радио. В случае несчастья по этим каналам будет предоставлена необходимая информация, полезные советы, которые помогут позаботиться о себе и окружающих. Если вы не слышите сирены, заранее активируйте в мобильном устройстве функцию принятия информации. Инструкцию вы найдете здесь.
После проверки системы заполните анкету. Это поможет оценить действие системы и усовершенствовать ее.
В случае несчастья вы должны уметь позаботиться о себе в течение минимум 72 часов. Заранее приготовьте запасы еды и воды. Дома надо иметь самые необходимые лекарства, свечи, спички, фонарик с батарейками, радиоприемник. В случае несчастья информацию жителям будут передавать по радио или телевидению, с помощью смс-сообщений или прямых сообщений.
Подробную информацию можно получить на сайтах vilnius.lt/saugumas, lt72.lt.