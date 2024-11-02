2024.11.02 18:21

Вниманию жителей: будет проверена система информирования

 
ru.DELFI.lt
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos sirenos
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos sirenos
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Департамнет пожарной безопасности и спасения сообщает, что 13 ноября будет проверена система информирования жителей. В 11.52 ч. на территории страны включат сирены, кроме того, жители получат информационные сообщения на свои телефоны, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Во время проверки систем звуковой сигнал будет длиться около 3 минут. В то же время уведомления пришлют и на мобильные телефоны. Когда вы услышите сирены, включите телевидение ЛРТ или радио. В случае несчастья по этим каналам будет предоставлена необходимая информация, полезные советы, которые помогут позаботиться о себе и окружающих. Если вы не слышите сирены, заранее активируйте в мобильном устройстве функцию принятия информации. Инструкцию вы найдете здесь.

После проверки системы заполните анкету. Это поможет оценить действие системы и усовершенствовать ее.

В случае несчастья вы должны уметь позаботиться о себе в течение минимум 72 часов. Заранее приготовьте запасы еды и воды. Дома надо иметь самые необходимые лекарства, свечи, спички, фонарик с батарейками, радиоприемник. В случае несчастья информацию жителям будут передавать по радио или телевидению, с помощью смс-сообщений или прямых сообщений.

Подробную информацию можно получить на сайтах vilnius.lt/saugumas, lt72.lt.

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