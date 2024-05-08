Вниманию водителей в Вильнюсе: ограничено движение через железнодорожные переезды

Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за работ по установке систем 8 мая с 9.15 до 15 ч. и 9 мая с 9.15 до 12 ч. около железнодорожных переездов на ул. Павильнё и около пересечения улиц Субачаус и Юодасис кяляс будет ограничено движение – проезжая часть временно будет сужена до одной полосы, пишет портал madeinvilnius.lt.